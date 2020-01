THE GURU3D nous propose le test du : Arctic LIQUID FREEZER II 280.



Aujourd'hui, nous examinons un refroidisseur AIO d'Arctic: le LIQUID FREEZER II 280. La série a été lancée le 9 décembre de cette année. Arctic n'est pas un «débutant» dans le segment AIO du marché. Cela fait déjà quatre ans qu’ils ont annoncé la série Liquid Freezer I.



Cette fois-ci, il n'y a pas non plus de RVB, et le système n'est toujours pas extensible (comme la plupart des solutions sur le marché aujourd'hui), contrairement à l'Alphacool Eisbaer 280 Extreme ou au Swiftech H240 X3 que nous avons examiné cette année.



Quatre variantes sont disponibles :



- 120 mm,

- 240 mm,

- 280 mm (celui examiné ici),

- 360 mm.



Le CONGÉLATEUR LIQUIDE utilise une formule tout-en-un très populaire, avec un radiateur et une pompe couplés en une seule boucle et aidés par des ventilateurs (2 x 140 mm dans ce cas). En parlant de ventilateurs, ce sont des unités de la série P de 140 mm contrôlées par PWM avec 200-1700 tr/min et des performances sonores jusqu'à 0,3 Sone (mais vous devez savoir que chaque fabricant mesure cela de manière différente). Ils assurent un transfert de chaleur rapide grâce à leur haute pression statique et leurs performances exceptionnelles.



Une différence ici est le ventilateur VRM de 40 mm, également contrôlé par PWM et avec une plage de régime de 1000 à 3000. Cela empêche la surchauffe, surtout lorsque vous overclockez, et permet des charges lourdes continues. Eh bien, vous vous souvenez probablement qu'Asus a quelque chose de similaire dans leur série Ryujin. Vous pouvez vérifier ce qu'il a fait pour les VRM sur cette page spécifique.







Et maintenant, la cerise sur le gâteau: le Liquid Freezer II a intégré la gestion des câbles dans des tubes entièrement gainés pour un look épuré dans le boîtier de votre PC. Les dimensions du boîtier sont de 317 mm × 138 mm × 38 mm, ce qui n'est pas typique, car il est plus épais que les autres solutions sur le marché.



Le Liquid Freezer II n'a pas d'éclairage ARGB, il n'y a donc pas non plus de compatibilité avec les systèmes d'éclairage des fournisseurs de cartes mères.



Le prix semble très raisonnable, veuillez le vérifier ci-dessous :



- Liquid Freezer II 120 (59,99 $),

- Liquid Freezer II 240 (75,99 $),

- Liquid Freezer II 280, (89,99 $),

- Liquid Freezer II 360 (99,99 $).



La période de garantie n'est que de 2 ans. Une remarque importante - à la page huit, vous pouvez trouver de belles modifications pour le système de test.



Pour lire la suite du test, Cliquez ICI.