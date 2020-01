Cooler Master repense son emballage TIM pour que les parents ne pensent pas que leurs enfants prennent des drogues !



L'application correcte du matériau d'interface thermique (TIM) est une tâche simple qui est sous-documentée ou parfois même déformée par la presse. Une mauvaise application nuit, plutôt que d'aider vos thermiques. Leur application varie de la méthode de la "goutte de pois", où vous pressez la seringue ou le sachet de TIM pour éteindre une petite goutte de taille de pois sur votre puce, laissant la pression du dissipateur de chaleur étaler le TIM ; ou en utilisant une spatule incluse ou une carte en plastique pour étaler le TIM sur un film très fin. Bien sûr, lorsque les mineurs ont des cartes en plastique et des seringues dans leurs chambres, les parents se trompent parfois.











Cooler Master, dans un tweet, a confirmé qu'il avait repensé son emballage TIM pour répondre exactement à cela: que les TIM fournis dans des seringues qui ressemblent et fonctionnent de la même manière que les seringues médicales, incitent les parents à penser que leurs enfants consomment de la drogue.



"Nous n'avons pas changé la forme de la seringue pour faciliter l'application de la pâte thermique, mais parce que nous nous fatiguons d'avoir à expliquer aux parents que leurs enfants ne consomment pas de drogues", lit la déclaration de Cooler Master. Le nouvel emballage de Cooler Master ressemble plus à un surligneur ou à un tube Play Doh qu'à une seringue médicale. Il utilise toujours un piston manuel semblable à une seringue pour distribuer le TIM, mais la buse est large et aplatie pour déposer une couche de TIM directement sur votre puce.



Ce n'est plus rond et vous ne pouvez plus attacher les aiguilles d'injection. Cette buse élimine également le besoin de cartes ou de spatules en plastique. La conception a cependant un inconvénient: l'application "goutte de pois" est impossible, et une méthode quelque peu sous-optimale est imposée aux utilisateurs. Cooler Master vient-il de céder à la pression d'une section non informée du marché ? Un avertissement imprimé sur une seringue ronde conventionnelle aurait-il pu aider à la place ?



