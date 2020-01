EIZO nous propose un nouvel écran : Le FlexScan EV2460.



Eizo sort son nouveau FlexScan EV2460, il est vraiment destiné à un usage professionnel. L'EV2460 est un moniteur de 23,8 pouces avec un rapport d'aspect de 16: 9. L'EV2460 a une résolution de 1920 x 1080 pixels et possède un panneau IPS.















La lunette étroite de l'EV2460 se distingue immédiatement. Cette conception mince et compacte signifie que le moniteur de 23,8 pouces au format 16: 9 occupe moins d'espace sur le bureau. De plus, le fait que la lunette soit presque imperceptible rend le moniteur bien adapté aux configurations multi-écrans.



En termes de qualité d'image et d'ergonomie, l'EV2460 répond à toutes les exigences pour les moniteurs utilisés dans les environnements de bureau modernes: la technologie antireflet et Auto EcoView garantissent une vue sans éblouissement de l'écran. L'écran LCD Full HD doté de la technologie IPS garantit le plus grand angle de vision possible. L'EV2460 atteint un rapport de contraste de 1000: 1 grâce à une luminosité typique de 250 cd / m2.



EIZO offre une garantie de cinq ans pour l'EV2460 - comme pour tous les modèles FlexScan. Cela signifie une sécurité d'investissement la plus élevée possible et un faible coût total de possession.



Les deux modèles seront disponible Fin Janvier 2020.



Le prix sera (Pour les deux modèles) de : 335 euros.



THE GURU3D