Cyberpunk 2077 retardé de cinq mois à Septembre 2020.



CD Projekt Red est sorti sur Twitter avec une annonce importante concernant la sortie de leur jeu Cyberpunk 2077 très attendu: un retard de cinq mois qui repousse la sortie jusqu'en septembre, au lieu du lancement précédemment programmé le 16 avril. CD Projekt Red a déclaré que "Nous sommes actuellement à un stade où le jeu est complet et jouable, mais il y a encore du travail à faire.



Night City est énorme - plein d'histoires, de contenu et d'endroits à visiter, mais en raison de l'ampleur même et la complexité de tout cela, nous avons besoin de plus de temps pour terminer les tests de jeu, la finition et le polissage. Nous voulons que Cyberpunk 2077 soit notre couronnement pour la génération et le lancement différé nous donnera les précieux mois dont nous avons besoin pour rendre le jeu parfait. " Le lancement si tard dans l'année pose des questions concernant le lancement sur les systèmes Xbox Series X et PS5 de nouvelle génération; mais le développeur nous a déjà dit que le jeu ne serait pas disponible le jour de son lancement.











Les retards de jeu sont généralement pris avec déception. Cet éditeur, cependant, tient à souligner que CD Projekt Red a fait ses preuves dans la prestation d'expériences de définition de genre. Le Witcher 3 était tel pour les RPG et les paramètres fantastiques; le développeur ne vise certainement pas moins que le même effet avec Cyberpunk 2077 et son gameplay FPS. Pour ma part, cela ne me dérange pas d'avoir un retard sur un tel match.



Je préférerais de loin l'avoir parfaitement poli plutôt que de risquer une nouvelle situation Mass Effect: Andromeda qui pourrait risquer de tuer une nouvelle franchise et un nouveau monde de jeu - en particulier un aussi intéressant que celui de Cyberpunk 2077. La patience est une vertu. Je crois que CD Projekt Red fera tout ce qui est en son pouvoir pour en faire un jeu qui en vaut la peine.



