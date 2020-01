NVIDIA abaisse le prix de GeForce RTX 2060 vers 299 Dollars.



Non seulement Intel, mais aussi NVIDIA a vu pas mal de concurrence d'AMD ces derniers temps et avec le 5600 XT entrant à un marqueur de 300 USD, NVIDIA abaisse maintenant le prix de ses cartes GeForce RTX 2060.



Le timing est, bien sûr, notable, car la semaine prochaine le 5600 XT (279 USD) avec ses 2304 processeurs shader devrait devenir disponible, et depuis cette semaine, vous remarquerez que le prix chute à 299 USD pour 2060. La carte avec son 1920 processeurs de shaders activés à l'origine ont été introduits à 349 USD pour les modèles de référence. BTW ne confond pas la carte avec le modèle SUPER à 399 USD et 2176 processeurs shader actifs.







C'est une décision intéressante, et ce n'est pas quelque chose que nous voyons souvent de NVIDIA car une fois qu'ils définissent les prix, ils s'y tiennent généralement. Cette nouvelle indique également que le RTX 2060 devrait être assez proche de celui de la série de produits Radeon RX 5600 XT. Vous devriez voir les 50 dollars coupés assez tôt dans les magasins.



