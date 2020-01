EK nous propose un nouveau waterblock pour les cartes mères AORUS : Le EK-Quantum Momentum Chipset Aorus X570.







Le refroidissement actif du chipset est de retour avec les cartes mères AMD X570 lancées l'année dernière. Le chipset AMD X570 est le premier chipset de plate-forme grand public à prendre en charge PCIe 4.0 avec d'autres fonctionnalités uniques dont AMD dispose aujourd'hui. AMD a décidé de mettre le refroidissement actif sur le chipset en utilisant un petit ventilateur de refroidissement comme conception standard.



Aujourd'hui, la majorité des cartes mères AMD X570 des partenaires AIB d'AMD sont équipées d'un ventilateur de refroidissement sur le PCH. EK Water Blocks vise à augmenter le chipset AMD X570 en refroidissant d'un cran en introduisant un bloc d'eau de chipset unique pour les cartes mères X570 de marque AORUS - le bloc d'eau EK-Quantum Momentum Chipset Aorus X570.







Le chipset EK-Quantum Momentum Aorus X570 remplace complètement le dissipateur thermique PCH fourni avec un petit ventilateur à l'intérieur. Avec le bloc d'eau en place sans pièces mobiles, il offre un bruit de 0 dBA et des performances thermiques bien supérieures.



Le waterblock du chipset utilise une conception avec une restriction de débit minimale, fournissant un refroidissement suffisant pour le chipset X570 qui utilise jusqu'à 15W de puissance. Le bloc d'eau a une empreinte plus petite que le dissipateur de chaleur PCH d'origine avec le dessus en acrylique de type verre et une plaque de base en cuivre nickelé usiné CNC. Le bloc d'eau est monté via 4 vis qui sont vissées à l'arrière de la carte mère.



Le chipset EK-Quantum Momentum Aorus X570 - Plexi prend en charge les cartes mères AORUS X570 suivantes :



- GIGABYTE X570 AORUS ELITE,

- GIGABYTE X570 AORUS ULTRA,

- GIGABYTE X570 AORUS MASTER.



Prix et disponibilité



Le chipset EK-Quantum Momentum Aorus X570 - Plexi est maintenant disponible en précommande sur la boutique en ligne EK pour : 39.90 euros.



Il est disponible à partir du 22 Janvier 2020.



VORTEZ