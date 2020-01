NVIDIA nous propose des nouveaux pilotes graphiques : Les HotFix en version 442.01.



NVIDIA a publié le pilote GeForce 442.01 Hotfix.



Un pilote de correctif est celui qui est poussé à corriger immédiatement les bugs flagrants avec le pilote, et a tendance à avoir des journaux de modifications beaucoup plus courts que les versions bêta ou WHQL.



Le pilote corrige un bogue avec le streaming "Call of Duty : Modern Warfare" en utilisant StreamLabs OBS s'arrêtant aléatoirement.







Un bug avec "The Witcher 3 : Wild Hunt - Blood and Wine" a également été corrigé, où un crash de jeu est observé dans une cinématique spécifique.







Enfin, un bug mineur dans les machines SLI avec G-Sync activé a été corrigé.







Pour télécharger les pilotes, Clique ICI.



