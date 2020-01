SHARKOON nous propose un nouveau tapis Gamers : Le Floor Mat.



Avec son style vintage américain, le Sharkoon Floor Mat est le parfait complément pour votre siège gaming Sharkoon. Le tapis de sol procure assez de place avec son diamètre de 120 centimètres, et pourtant il peut rentrer dans tout type de petit espace gaming. Grâce à sa surface résistante en polyester, les sols délicats sont protégés des rayures tandis que les bruits provenant du siège de gaming pendant qu’il est en mouvement sont atténués. Et afin que le tapis de sol reste à sa place, son dessous a un revêtement antidérapant.















Sans rayures, sans bruit



La robuste surface en polyester du Sharkoon Floor Mat protège efficacement le sol des rayures et autres marques pouvant être causées par les roues du siège gaming. Et non seulement le sol mais le tapis de sol lui-même conservera aussi une belle apparence grâce à sa bordure qui est cousue tout autour afin d’éviter qu’il s’effiloche. En plus de cela, l’épaisseur supplémentaire de 5 millimètres atténuera suffisamment le bruit causé par les mouvements des roues de la chaise.



Reste en place



Pour une liberté de mouvement optimale, le dessous de la chaise a été fini avec une surface en caoutchouc antidérapante. Cela évite que le tapis de sol glisse dès que le siège bouge et le garde fermement à sa place.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 30.99 euros.



