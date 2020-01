CASEKING nous propose une nouvelle souris Gamers : La Model D Gaming Mouse.



La souris de jeu Glorious PC Gaming Race modèle D est équipée d'un capteur optique Pixart PMW 3360 et de six boutons. Le capteur offre une résolution de suivi très élevée de 12 000 DPI. Ce qui se démarque, c'est la conception en nid d'abeille du haut de cette souris de jeu de qualité professionnelle. Cela permet de réduire le poids total à seulement 68 grammes. En dessous, il y a le chic éclairage RGB-LED qui permet de montrer l'intérieur de la souris. Les commutateurs Omron durables garantissent la longue durée de vie du Glorious PC Gaming Race Model D.



















Les caractéristiques du Glorious PC Gaming Race Model D en un coup d'œil :



- Souris de jeu précise de qualité tournoi avec surface ergonomique en nid d'abeille,

- Souris ergonomique pour droitier avec six boutons programmables,

- Capteur optique de haute précision avec 12 000 DPI,

- Taux de polling de 1000 hertz et temps de réponse d'une milliseconde,

- Conçu pour supporter une accélération jusqu'à 50G,

- Planeurs à très faible frottement et câble très flexible,

- Surface brillante, parfaite pour les mains sèches.



Glorious PC Gaming Race Model O Gaming Mouse: souris de tournoi avec capteur optique



Le capteur PMW 3360 moderne de Pixart scanne la surface avec un suivi de 12 000 DPI et atteint une précision remarquable. La souris de jeu Glorious PC Gaming Race Model O peut également être réglée dans quatre niveaux DPI différents. Une LED en bas indique le réglage actuel, tandis que les couleurs peuvent être coordonnées via le logiciel. Les valeurs DPI prédéfinies peuvent être personnalisées via le logiciel.



Outre la vaste gamme de paramètres DPI, la souris de jeu Glorious PC Gaming Race Model D parvient également à se démarquer de la concurrence à d'autres égards. Poursuivant jusqu'à 50 G d'accélération à des vitesses allant jusqu'à 250 IPS, la souris a été conçue de A à Z pour des mouvements rapides. Le taux d'interrogation de 1000 Hz et les grands glissements de souris en PTFE contribuent également à assurer un suivi sans faille, sur presque toutes les surfaces que vous êtes susceptible d'utiliser. De plus, le câble de la souris est tressé, tout en étant à la fois flexible et léger. Le résultat est une souris filaire qui pourrait presque être confondue avec une souris sans fil.



Souris de jeu ergonomique avec six boutons et éclairage LED RGB



La souris de jeu comprend six boutons programmables. Outre les deux boutons principaux équipés de commutateurs Omron, il y a un bouton DPI ainsi que la molette de défilement cliquable en haut et deux commutateurs sur le côté droit de la souris. Le modèle D est conçu pour une utilisation pour droitiers, aidant à réduire la charge sur le doigt lors de l'activation des boutons et empêchant les mouvements inutiles. Les sessions de jeu prolongées ne sont pas un problème grâce à la forme ergonomique du Glorious PC Gaming Race Model D.



La caractéristique unique de la souris de jeu Glorious PC Gaming Race modèle D réside dans le motif en nid d'abeille qui orne le haut et le bas de la souris. Grâce à la multitude de découpes, le poids total de la souris a subi une réduction marquée. Le motif en nid d'abeille confère à la souris un aspect unique et permet aux utilisateurs de profiter d'une vue dégagée sur l'intérieur de la souris ainsi que sur les pièces mécaniques. L'éclairage LED RVB ne fait qu'ajouter au look unique de cette souris. L'avantage supplémentaire de cette conception en nid d'abeille est le fait que non seulement il a l'air cool, il est cool - avec vos mains restant plus fraîches plus longtemps au cours de sessions de jeu prolongées.



Les bandes RGB-LED situées sur les côtés de la souris illuminent l'intérieur, et avec 16,8 m de couleurs et huit effets au choix (personnalisable via logiciel ou sur l'interrupteur de la souris), vous pouvez choisir les couleurs exactes dont vous avez besoin. Le logiciel offre cependant une plus large gamme d'options de personnalisation.



Voici la fiche technique :







Cette souris est disponible sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Le prix est de : 54.90 euros.



Il existe une version en Black Glossy, qui elle ne sera disponible qu'à partir du 05 Mars 2020.



Son prix sera de : 59.90 euros.



Pour plus d'information, Cliquez ICI.



CASEKING