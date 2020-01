ABKONCORE nous propose un nouveau boitier PC : Le HELIOS 500G SYNC.



Le HELIOS 500G SYNC est le boîtier PC de 2020. Ce boîtier, en raison de sa qualité et de son design élégant, appartient au sommet des boîtiers.















En utilisant les deux ventilateurs de 200 mm à l'avant et le ventilateur de 120 mm à l'arrière, nous avons déjà fait en sorte que vous n'ayez pas à vous soucier de la surchauffe. De plus, les lumières LED peuvent être contrôlées avec une télécommande sans fil. Au moyen des deux ventilateurs de 200 mm à l'avant et des ventilateurs de 120 mm à l'arrière, nous avons déjà fait en sorte que vous n'ayez pas à vous inquiéter.



- Verre trempé : côté gauche et côté avant,

- Ventilateurs : ventilateurs intégrés, ventilateur Spectrum avant 200 mm (2ea), ventilateur Hurricane arrière 120 mm (1ea),

- 2 ports USB 3.0,

- 2 ports USB 2.0,

- Filtres à poussière HD AUDIO : Filtre à poussière de type aimant supérieur, Filtre à poussière extensible inférieur,

- 1 disque dur/SSD,

- Multi Guide,

- Support SSD.



Le ventilateur de refroidissement est livré en standard avec un avant 200 mm x 2 et un arrière 120 mm x 1 (compatible ARGB). Les baies de lecteur sont des baies 2,5 pouces x4 et 3,5 pouces x2. L'emplacement d'extension comporte 7 + 2 étages et le port d'E / S est doté de bornes audio USB3.0x2, USB2.0x2 et HD.



Les facteurs de forme pris en charge sont ATX, MicroATX et Mini-ITX. La taille du corps est de 225 mm de largeur, 375 mm de profondeur, 450 mm de hauteur et 8,3 kg de poids.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU3D