[CES2020 FSP] La marque nous propose des nouveaux produits.



La marque grand public de Fortron, FSP, a apporté une poignée de nouveaux produits d'alimentation au CES 2020, en plus de son châssis de jeu premium CMT710 déjà lancé, du bloc d'alimentation modulaire premium Hydro G Pro à partir de la mi-2019 et des blocs d'alimentation Dagger Pro SFX.



Le FSP500-30AKB d'aspect discret ressemble à un bloc d'alimentation OEM bon marché avec un échappement arrière de 80 mm, fourni avec votre étui et que vous jetez immédiatement. Seulement, c'est peut-être la chose la plus innovante que FSP ait apportée au CES. Cette unité d'alimentation est conçue pour les spécifications PC à venir d'Intel qui suppriment complètement les domaines d'alimentation 5 V, 5 Vsb et 3,3 V.











Le bloc d'alimentation pur 12 V n'a que deux domaines: +12 V et +12 Vsb. Cela signifie au revoir au connecteur d'alimentation ATX à 24 broches encombrant. Le bloc d'alimentation n'alimente que 12 V sur votre carte mère, qui utilise un VRM intégré et une commutation CC-CC pour éteindre les domaines de tension inférieure, y compris l'alimentation de vos périphériques de stockage SATA.



Le connecteur à 24 broches est effectivement réduit à un nouveau connecteur à 10 broches qui ne dispose que de câbles 12 V et 12 Vsb. Les autres câbles incluent des connecteurs EPS à 8 broches pour votre CPU VRM et des connecteurs PCIe 6 + 2 broches pour vos cartes graphiques. Les alimentations EPS et PCIe sont déjà purement basées sur 12 V. Le connecteur à 5 broches est moins de la moitié de l'épaisseur de votre connecteur à 24 broches et 2 broches plus large qu'un connecteur EPS. Certaines des unités d'alimentation les plus premium peuvent utiliser des fils de plus gros calibre pour ce connecteur.















Vient ensuite l'Emergy 1000, un onduleur habillé comme un sac de voyage, avec des roues, une poignée et un corps en plastique pour démarrer, prêt à prendre la route. Il possède également un couvercle avec une fermeture à glissière en forme de sac, qui ouvre un compartiment dans lequel vous glissez son câble secteur à 3 broches.



À l'intérieur se trouve une batterie scellée au plomb (et non au lithium-ion) et un onduleur ca à onde sinusoïdale pure de 1,5 kVA. Le composant de charge tire 600 W du mur pour recharger rapidement la batterie (la plupart des onduleurs de 1,5 kVA tirent autour de 150 W). En plus de prendre en courant alternatif à 3 broches (large plage d'entrée de 100 à 240 VCA), l'Emergy 1000 prend également en 12 V CC de panneaux solaires tiers. Malheureusement, FSP n'a pas publié de chiffres Ah officiels pour la batterie.



