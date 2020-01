[CES2020 RAZER] La marque nous propose : Kishi Mobile Controller, Tomahawk Gaming Desktop et Epic Sim.



Razer a eu une sortie intéressante au CES 2020. Il n'y avait pas de nouveaux périphériques de jeu PC, à part Kraken, Goliathus et Atheris co-marqués "Storm Trooper" de Star Wars ; mais trois expositions intéressantes. Pour commencer, Razer Kishi est un contrôleur de jeu divisé réglable pour smartphones.



Les deux extrémités du contrôleur (destinées à vos mains gauche et droite, enveloppez les deux extrémités de votre smartphone. Vous obtenez deux baguettes analogiques, un D-pad, quatre boutons d'action et quatre déclencheurs. L'application Razer Gamepad vous permet de mapper le contrôleur à votre smartphone via Bluetooth, et offre une cartographie des boutons personnalisée. La société a également présenté la gamme de housses de smartphone Arctech conçues pour dissiper la chaleur.



Ayant fait sa marque en tant que principal fournisseur d'ordinateurs portables de jeu, Razer se tourne vers les ordinateurs de bureau de jeu pré-construits, et nous avons vu l'une de ses premières créations, le Tomahawk SFF. Tout comme Apple, Razer se concentre sérieusement sur la forme autant que sur la fonction, et cela est évident avec le châssis en aluminium fraisé CNC avec panneaux latéraux en verre trempé, et une taille qui convient aussi bien aux bureaux qu'au salon.























Sous le capot, le Tomahawk est basé sur l'élément de calcul extrême "Ghost Canyon" NUC 9 d'Intel, doté d'un processeur Core i9-9980HK (8 cœurs/16 threads), d'une mémoire SO-DIMM DDR4 double canal (32 Go à 2667). MHz ou 64 Go à 2400 MHz en option), stockage SSD M.2 NVMe et carte graphique de bureau NVIDIA GeForce RTX 20, avec des options allant jusqu'au RTX 2080 Ti.



Le NUC 9 Extreme Compute Element est un ordinateur à carte unique avec une E/S arrière à double emplacement et un câblage physique PCI-Express x16 doté de PCIe x8 (vers PEG) et d'autres E/S. Ce SBC se trouve à côté de la carte graphique discrète de la série RTX 20 sur un PCB qui a deux emplacements x16, un emplacement M.2-2280 et d'autres E/S de base.















L'attraction phare du stand Razer, cependant, était le Driving Simulator Razer co-conçu en partenariat avec Vesaro, Simpit, SynthesisVR et IoTech Studios. L'engin implique un écran de projection incurvé à 202 degrés FOV avec plusieurs projecteurs Full HD au plafond qui y rayonnent; et une chaise qui a une simulation de mouvement le long des mouvements de soulèvement, de tangage et de roulis. Un volant et une pédale de course de Razer le complètent. Il dispose également d'un système de tendeur de ceinture de sécurité qui simule l'inertie du freinage.











TECHPOWERUP