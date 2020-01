[CES2020 LENOVO] La marque nous propose plusieurs nouveaux PC portable.



La marque ThinkPad de Lenovo a toujours représenté une entreprise sérieuse en mouvement, dès ses origines IBM. Au CES 2020, la société a dévoilé ce qui est probablement le meilleur design de PC pliable que nous ayons vu jusqu'à présent, le ThinkPad X1 Fold. Le X1 Fold est une tablette de 13,3 pouces qui se plie parfaitement le long du milieu pour une orientation semblable à un livre, ou comme un ordinateur portable, dans lequel la moitié supérieure devient l'écran et la moitié inférieure de votre clavier selon la disposition possible. Si un clavier à écran tactile ne vous plaît pas, vous pouvez ancrer un accessoire doté d'un clavier physique et d'un trackpad.























Sous le capot du X1 Fold se trouve un SoC hybride x86 "Lakefield" hybride qui combine des cœurs x86 haute performance et haute efficacité et leur alloue dynamiquement la charge de travail tout en activant la puissance à la volée (à la ARM big.LITTLE). Lorsqu'il sortira à la mi-2020 (probablement un lancement de Computex 2020), le ThinkPad X1 Fold sera piloté par Windows 10X, un nouveau système d'exploitation que Microsoft conçoit spécifiquement pour les appareils informatiques mobiles à double écran.



Le Flex 5G est le premier ordinateur portable professionnel de Lenovo avec un modem 5G intégré (en plus du Wi-Fi 6), pour que vous puissiez profiter de l'Internet mobile haut débit en déplacement. Enfin, nous avons repéré le portable Lenovo Ducati, un produit co-marqué du parrainage de l'équipe MotoGP par la société.



