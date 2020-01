CASEKING nous propose un nouveau boitier PC : Le KOLINK Quantum RGB.



Bien qu'arrivant relativement récemment sur le marché, Kolink n'a cessé de se renforcer pour se faire un nom dans le monde des boîtiers innovants et performants. À ce titre, permettez à Kolink de présenter la nouvelle Quantum Midi-Tower! Il s'agit d'un boîtier riche en fonctionnalités, parfait pour les joueurs, et derrière son extérieur attrayant se trouve une quantité remarquable d'espace pour un matériel de jeu puissant. En fait, même les grandes cartes mères E-ATX seront adaptées, ce qui signifie que même le PC de jeu ultime sans compromis s'adaptera à l'espace disponible.



Inutile de dire que tout cela sera présenté via le panneau latéral en verre trempé, avec les éléments disgracieux tels que les câbles dissimulés intelligemment derrière un carénage d'alimentation. L'avant du boîtier se distingue par la présence d'une découpe en maille diagonale, qui assure un apport constant d'air frais et un flux d'air optimal à tous vos composants. Ce qui rend cela un peu spécial cependant, c'est qu'il est également livré avec une bande LED RGB adressable numériquement intégrée, ainsi qu'un ventilateur préinstallé de 120 mm, qui a également ses propres LED dRGB. Aspect attrayant et flux d'air efficace, cet étui a tout pour plaire.



Vous voulez passer en mode furtif ? Il y a un commutateur pratique directement disponible sur le panneau d'E/S pour cela. Alternativement, la bande et le ventilateur peuvent également être connectés directement à la carte mère et contrôlés de cette façon à la place. Pour un refroidissement supplémentaire, les utilisateurs seront ravis de noter la présence d'une maille en nid d'abeille avec son propre filtre à poussière intégré dans le toit.



















Les caractéristiques de la Kolink Quantum Midi-Tower en un coup d'œil :



- Midi-Tower élégant pour les cartes mères jusqu'au format E-ATX,

- Panneau latéral en verre trempé,

- Devant avec découpe en maille diagonale,

- Éclairage dRGB vibrant à l'avant,

- Un ventilateur préinstallé de 120 mm avec des LED RGB adressables numériquement à l'arrière,

- Jusqu'à cinq ventilateurs de 120 mm et quatre de 140 mm compatibles,

- Prend en charge les cartes graphiques jusqu'à 340 mm de long, les refroidisseurs de processeur de 155 mm de haut,

- Panneau d'E/S avec contrôleur pour LED RGB, 1x USB 3.0 et 2x USB 2.0.



Kolink Quantum : l'espace dont vous avez besoin



Même si les dimensions extérieures répondent aux spécifications d'une tour Midi, le Quantum offre une disposition spécialement conçue qui permet aux cartes mères jusqu'au format E-ATX de s'adapter confortablement. Même les cartes graphiques de 340 mm de long qui s'étendent à l'avant du boîtier conviendront.



Les refroidisseurs de CPU ne sont pas un problème non plus, étant donné la présence de 155 mm de dégagement vertical, ce qui est plus que suffisant pour tous, mais le plus exotique des refroidisseurs. Un carénage intelligent est présent qui aide à couvrir l'alimentation et la cage du disque dur, dans laquelle les utilisateurs ont le choix d'installer deux disques de 3,5 "ou deux disques de 2,5".



L'arrière de la carte mère cache des supports pratiques qui permettent l'installation de deux autres SSD 2,5 "si vous en avez besoin. Une courbe subtile sur le côté droit du boîtier permet aux utilisateurs de bénéficier de l'espace de stockage de câble supplémentaire, malgré le boîtier dans son ensemble rester discret.



Pour les fans du refroidissement à air traditionnel, nous avons ce qu'il vous faut: il y a plus qu'assez de fentes pour les ventilateurs de 120 mm, en fait la découpe en maille avant du boîtier et les entrées d'air orientées vers le côté fournissent de l'air à potentiellement deux 120 mm - ou deux ventilateurs de 140 mm. Le toit permet d'installer deux ventilateurs de 120 mm ou deux de 140 mm selon les besoins.



Équipé d'un maillage en nid d'abeille dans le toit, le boîtier est parfaitement optimisé pour garder le composant central au frais et sans poussière au fil du temps. Idéalement, Kolink a également pensé à inclure un filtre à poussière magnétique pour un nettoyage pratique. L'avantage supplémentaire de cela est bien sûr le fait que l'intérieur n'aura pas besoin d'un nettoyage constant.



Un ventilateur de 120 mm avec LED dRGB est installé à l'arrière du boîtier. Vous voulez vous rafraîchir? Pas de problème, installez simplement un radiateur de 240 mm à l'avant du boîtier, tandis que le ventilateur arrière peut simplement être remplacé par un radiateur de 120 mm si vous préférez.



Verre trempé et LED RVB : donnez une belle apparence à votre matériel



La combinaison intelligente de guides de câbles et de colliers signifie que les utilisateurs vont adorer la disposition de leur nouveau système dans le Quantum. L'intérieur spacieux avec votre équipement de jeu peut être admiré à travers le panneau latéral en verre trempé.



La découpe en maille diagonale avec filtre à poussière est éclairée par des LED RGB adressables numériquement, dont le contrôle est possible grâce à la présence de l'interrupteur sur le panneau d'E/S qui permet également un accès pratique pour basculer entre les effets de lumière, et cela aussi est vrai pour l'éclairage du ventilateur arrière.



Alternativement, l'éclairage RVB de la bande et du ventilateur peut être contrôlé en le connectant directement à votre carte mère. Cela permet ensuite au commutateur RVB du panneau d'E/S d'être utilisé comme bouton de réinitialisation. Mis à part le commutateur RGB/Reset, il y a aussi un port USB 3.0 pratique et deux ports USB 2.0 ainsi que les prises standard de 3,5 mm pour les écouteurs et les microphones, sans parler des LED d'alimentation et HDD.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'infirmations, vous pouvez aller sur le site de CASEKING, Cliquez ICI.



Le boitier est déjà disponible sur le site de CASEKING.



Le prix est de : 54.90 euros.



CASEKING