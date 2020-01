SHARKOON nous propose un nouveau tapis de souris Gamers : Le SKILLER SGP2.



Avec un style d’impression SKILLER façon collage, une surface anti-abrasion et antidérapante, le SKILLER SGP2 est à la fois un atout visuel et un accessoire efficace pour tout type de setup. Ce tapis, avec un ton prédominant noir, est entièrement tagué avec des logos Sharkoon inspirés du style American vintage et du street art.



Ce tapis est donc une base fiable pour le gaming et convient aussi à ceux qui veulent plus qu’un tapis simple monotone noir mais trouvent les couleurs vives « too much », et pour tous ceux qui veulent faire bonne impression avec un véritable style SKILLER.



















Pour les ambitieux



Les grandes ambitions ayant besoin d’une solide fondation, le SKILLER SGP2 est presque aussi étendu qu’un bureau. Avec une longueur de 900 millimètres et une profondeur de 400 millimètres, il offre de l’espace pour tous les périphériques et leurs accessoires.



Tout sauf ennuyeux



La surface ostensible du SKILLER SGP2 affiche un collage des logos de nos différentes gammes gaming ainsi que des designs inspirés du style American vintage, des logos d’équipes sportives classiques, des marques de mode et du street art.



Pas de dérapage, pas d’abrasion



Grâce au procédé d’impression par sublimation, l’usure par abrasion est évitée sur la surface du SKILLER SGP2, même lorsque les choses deviennent sérieuses pendant le jeu. De plus, la base en caoutchouc empêche le tapis de souris de glisser.



Aucune résistance



La surface supérieure du tapis de souris apporte une performance de glisse optimale sans même le début d’une trainée de friction. Les coutures des bords du tapis le rendent particulièrement durable et le protègent contre les risques d’effilochage.



“Easy Access” à tout moment



N’importe qui voulant emporter son équipement avec lui/elle à des évènements apprécieront la matière flexible du SKILLER SGP2. La faible épaisseur du tapis lui permet d’être facilement enroulé ou plié et donc d’être convenablement transporté.



Voici la fiche technique :







Il est déjà disponible sur les sites E-Commerces.



Le prix est de : 17.99 euros.



SHARKOON