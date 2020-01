RAIJINTEK nous propose un nouveau boitier PC : Le NYX PRO Enthusiast.



Raijintek présente son dernier châssis de passionné - la série Raijintek NYX PRO. Le NYX PRO est un boîtier de PC de bureau haut de gamme destiné aux amateurs de refroidissement liquide personnalisés arborant les composants haute performance pour montrer leurs compétences en matière d'assemblage de refroidissement par eau.



La disposition du NYX PRO en elle-même met en évidence l'utilisation de composants de refroidissement par eau et de cartes graphiques haute performance qui ont une chambre distincte de celle de la carte mère. Le châssis est composé de panneaux en acier SPCC de 2,5 mm et d'aluminium de 3,0 mm d'épaisseur. Le NYX PRO comporte également des panneaux de verre trempé de 4,0 mm d'épaisseur à l'avant et sur les côtés.







Le Raijintek NYX PRO est doté d'un panneau supérieur et d'un panneau avant rabattables pour un accès facile à l'intérieur ainsi que des fixations de radiateur sur les deux panneaux. Les panneaux supérieur et avant prennent en charge des radiateurs jusqu'à 360 mm. Le panneau intérieur central du NYX PRO est situé au centre divisant la chambre intérieure en deux, ce qui crée également des chambres de refroidissement séparées.



Sur la chambre de gauche, deux emplacements pour cartes graphiques hautes performances dans une orientation verticale. La carte mère et les composants de refroidissement par eau sont installés sur la chambre droite du châssis avec de multiples trous de montage pour supporter la pompe de niveau Raijintek Atlantis série D5. Les baies de lecteur sont cachées dans différentes zones du châssis, y compris le bas.



Voici une petite vidéo de présentation : Cliquez ICI.



Pour plus d'information, Cliquez ICI.



VORTEZ