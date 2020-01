Palit présente la série Triple Fan GeForce RTX 2080 SUPER/2070 SUPER GP.



Palit lance la nouvelle architecture NVIDIA Turing série GeForce RTX SUPER dans la gamme de produits Palit GeForce, GeForce RTX 2080 SUPER, RTX 2070 SUPER GamingPro Series, qui sont basées sur trois ventilateurs.











Palit GeForce RTX SUPER offre l'expérience de jeu PC ultime. Les nouvelles cartes GeForce RTX SUPER Series offrent tout ce dont vous avez besoin pour contrôler votre jeu. Ils sont alimentés par l'architecture Turing et disposent de plus de cœurs et d'horloges plus élevées.



Cela vous donne des performances jusqu'à 25% plus rapides que les RTX 20 Series d'origine et 6X les performances des GPU de la génération 10 précédente. Palit réalise une nouvelle conception de refroidisseur sur GeForce RTX 2080 SUPER et GeForce RTX 2070 SUPER, continue l'élan glorieux des séries GameRock et JetStream, Palit GeForce RTX 2080 SUPER et GeForce RTX 2070 SUPER GamingPro offre la conception Triple refroidisseur pour fournir la solution thermique optimisée et la haute performance de jeu.







GeForce RTX 2080 SUPER GP OC dispose d'une horloge Boost de 1845 MHz et d'une mémoire à 15,5 Gbps. La GeForce RTX 2070 SUPER GP PREMIUM se connecte à une horloge boost 1815 MHz avec une mémoire GDDR6 14 Gbps.



Pas de date ni de prix pour le moment.



THE GURU 3D