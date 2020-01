BIOSTAR nous présente une nouvelle varte mère : La RACING B450 GT3.



La carte mère RACING B450GT3 est conçue pour les joueurs qui ont besoin de hautes performances sur un facteur de forme micro-ATX. Équipé du chipset B450 qui prend en charge les processeurs AMD Ryzen 3000 Series. La carte mère RACING B450GT3 est remplie de nombreuses fonctions et fonctionnalités que l'on trouve dans la plupart des cartes mères AM4 de jeu haut de gamme et est conçue avec le style PCB haut de gamme sur le thème Racing noir emblématique de BIOSTAR.











La RACING B450GT3 prend en charge les 4 DIMM DDR4-1866/2133/2400/2666/2933/3200 (OC) avec une capacité maximale de 64 G, 1x port USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Gb/s), 1x USB 3.2 Gen2 Type - Un port (10 Gb/s), 1x M.2 (32 Gb/s) et 6x connecteurs SATA3. Les joueurs apprécieront également le Hi-Fi 7.1ch HD Audio pour une qualité sonore vraiment immersive qui est activée avec le Realtek ALC1150 7.1-Channel Audio, Dual BIOS pour la récupération automatique et Iron Slot Protection pour une composition de port beaucoup plus stable et durable.



La carte mère RACING B450GT3 est équipée de l'utilitaire exclusif FLY.NET, qui, combiné au Realtek RTL8118AS Dragon gaming LAN, a la capacité d'optimiser la connectivité Internet pour une expérience de jeu beaucoup plus rapide et plus sûre.











La carte mère est également équipée d'une gamme complète de modes d'éclairage RGB qui peuvent être entièrement gérés et personnalisés avec le logiciel VIVID LED DJ et 5050 LED FUN ZONE offrant un contrôle complet de la personnalisation de la construction utilisateur.



TECHPOWEUP