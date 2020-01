Intel va détailler l'architecture de la carte graphique Xe au GDC.



Cette année, la Game Developers Conference (GDC) qui se tiendra en mars est en train de devenir très intéressante. Selon la plate-forme de planification GDC, Intel organise une présentation sur sa prochaine architecture de carte graphique Xe. Dire que «la toute nouvelle architecture Xe d'Intel a été taquinée pendant un certain temps et devrait être publiée plus tard cette année ! nous un léger indice de ce qui est à venir.







Présenté par l'ingénieur senior des relations avec les développeurs d'Intel, Antonie Cohade, la conférence comprendra un examen approfondi de l'architecture matérielle Xe et de ses implémentations. Dit pour introduire de "nouvelles fonctionnalités puissantes", le discours sur les graphiques Xe devrait inclure une mention de la dernière tendance dans le monde des graphiques 3D, le lancer de rayons et nous montrer quelles sont les capacités de la nouvelle architecture GPU.



