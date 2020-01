[CES 2020 SK-HYNIX] SK Hynix lance sa propre gamme de SSDs PCIe NVMe

SK HYNIX LANCE SA PROPRE GAMME DE SSDS PCIE NVME



SK hynix, principalement connu pour ses puces mémoires sur nos barrettes de RAM, annonce au CES l’arrivée d’une gamme de SSD PCIe NVMe.



Baptisée P31, la gamme se divise en Platinum et Gold, pour un TBW (TeraBytes Written / Téraoctets écrits) doublé sur les modèles Platinum : 1500 TBW contre 750TBW. Doté d'un contrôleur maison, ce sont bien entendu des puces SK Hynix qui équipent ces SSD, de type « 128-layer 4D NAND ». Les mêmes puces équipant les 2 gammes, c’est sans doute un provisionnement plus conséquent qui permet de doubler le TBW.







En termes de performance, le constructeur annonce 3500MB/s en lecture séquentielle et 3200MB/s en écriture séquentielle ! Pour donner un ordre d’idée, c’est presque 20% de mieux que le célèbre Samsung 970 EVO 1Tb.



Platinum et Gold bénéficie d’une garantie de 5 ans, aucun prix n'a été communiqué. Toutes les spécifications ci-dessous







