[CES2020 D-LINK] La marque nous propose : Le Mainstreams Wi-Fi 6 et 5G.



Les principales solutions de réseautage pour les particuliers et les petites entreprises D-Link ont apporté une constellation de produits 802.11ax (Wi-Fi 6) au CES 2020, faisant de la norme une intégration. La nouvelle gamme de produits de la société comprend tout, des routeurs Wi-Fi 6 grand public abordables aux routeurs haut de gamme pour les jeux, les kits de maillage domestique et les extensions de gamme enfichables.



La société a également dévoilé de nouveaux routeurs 5G innovants. Il s'agit de routeurs Wi-Fi 6 dans lesquels, au lieu d'une simple liaison montante WAN filaire 1 GbE, vous vous connectez à Internet via des réseaux mobiles 5G. Cela rend votre accès Internet extrêmement portable et pratique.











Les DWR-2010, DWP-1020 et DWR-978 sont les premières solutions 5G à 802.11ax de D-Link. Le DWR-2010 est une «passerelle améliorée 5G NR», prenant en charge jusqu'à 4 Gbit/s en liaison descendante 5G sur 5G NR sous-6 GHz, 802.11ax en aval, et un commutateur filaire qui comprend une liaison descendante LAN 2,5 GbE et trois 1 GbE LAN, et un Liaison montante WAN 1 GbE.



Le DWR-978 est une passerelle 5G avec une liaison descendante 5G jusqu'à 1 Gbps, une connexion Wi-Fi descendante 802.11ac (jusqu'à 2600 Mbps), quatre LAN 1 GbE et un WAN 1 GbE. Il existe également une passerelle extérieure pour votre pelouse, qui prend en charge 5G NR Sub-6 GHz, un port LAN 5 GbE stellaire, et peut résister à une plage de température de -45 ° C à 55 ° C, et offre une résistance à l'eau IP45. Les trois ne seront initialement disponibles que par le biais de fournisseurs de services de réseau mobile et non sur étagère.











Ensuite, D-Link nous présente son kit de maillage Wi-Fi 6 pour toute la maison COVR AX1800. Avec une capacité de couvrir une maison d'une superficie allant jusqu'à 6 000 pieds carrés (550 m²), le COVR AX1800 se compose de deux composants, un routeur et un répéteur/prolongateur de portée.



Vous pouvez associer des répéteurs supplémentaires pour étendre la zone de couverture (créer le maillage). Le routeur comprend un port WAN 1 GbE et quatre ports LAN 1 GbE. Les fonctionnalités côté logiciel incluent la prise en charge IoT pour Google Assistant et Amazon Alexa, Ookla SpeedTest intégré et l'application D-Link pour iOS/Android. L'ensemble qui comprend le routeur et le répéteur est au prix de 270 $, les répéteurs supplémentaires sont au prix de 130 $ la pop.











Nous passons maintenant aux trucs intéressants, les routeurs Wi-Fi 6 autonomes. Alors que tous les routeurs depuis le début des temps vous permettent d'ajouter des prolongateurs de portée, la nouvelle gamme de routeurs Wi-Fi 6 de D-Link est commercialisée sous le nom de «routeurs maillés» même s'il s'agit d'unités autonomes (monobloc).









En effet, ils prennent en charge la configuration facile du maillage Wi-Fi avec tout répéteur de maillage standard de l'industrie. Le DIR-X5460 est en tête du peloton avec une connexion Wi-Fi double bande (574 Mbps + 4800 Mbps) sur 4 flux simultanés, des antennes de 7,5 dBi, un WAN 1 GbE et un LAN GbE 4 ports. Disponible à partir de la fin du premier trimestre, il coûtera 280 $.







Le DIR-X2460 est positionné un cran en dessous, avec WLAN double bande (574 Mbps + 1800 Mbps), 1 GbE WAN et 4 ports GbE LAN, et la fonction de configuration de maillage facile. Cette boîte coûte 160 $ et sera disponible au troisième trimestre 2020. Nous entrons sur le territoire grand public avec le DIR-X1860, avec son WLAN bi-bande (574 Mbps + 1200 Mbps), 1 GbE WAN, 4 ports 1 GbE LAN et une configuration de maillage facile.



Disponible à partir du T2-2020, il coûtera 140 $. Le DIR-X1560 est à la fin de la série AX à double banque, avec 300 Mbps + 1200 Mbps WLAN, des antennes à gain élevé de 7,5 dBi, 1 GbE WAN + 4 ports 1 GbE LAN et une configuration de maillage facile. Disponible à partir du plus tard au T1-2020, il coûtera 120 $.







En sortant, nous avons repéré le DAP-X1870, un prolongateur de portée Wi-Fi enfichable délicieux et pratique avec 574 + 1800 Mbps WLAN, et un seul port 1 GbE qui fonctionne soit en liaison montante vers votre routeur, FAI (en Mode AP) ou une liaison descendante LAN. Disponible à partir du T2-2020, le DAP-X1870 sera au prix de 130 $.







TECHPOWERUP