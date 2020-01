[CES2020 PLEXTOR] La marque nous propose : Les M9Pe Plus AIC SSD et son M.2 Twin.



Plextor a présenté sa gamme M9Pe de SSD PCI-Express NVMe haut de gamme récemment annoncée au CES 2020. Le M9Pe est disponible à la fois en format carte AIC (demi-hauteur) et en format M.2-2280 plus conventionnel. facteur. Dans les deux cas, il exploite PCI-Express 3.0 x4 avec le protocole NVMe 1.3. Au cœur de ces disques se trouve le contrôleur Marvell 88SS1092 "Eldora Plus" qui dispose de 8 canaux flash. Ce contrôleur est couplé avec un flash NAND 3D TLC 96 couches Kioxia (BiCS 4) et un cache DRAM DDR4.























Avec des capacités de 256 Go, 512 Go et 1 To, le M9Pe offre des lectures séquentielles allant jusqu'à 3400 Mo/s, avec jusqu'à 2200 Mo/s d'écriture (jusqu'à 1700 Mo/s d'écriture pour la variante 256 Go). L'endurance (TBW) pour les trois modèles est proportionnellement évaluée à 160 To, 320 To et 640 To.



La variante 256 Go du modèle M.2-2280 est au prix de 51 $, la variante 512 Go à 81 $ et la variante 1 To à 135 $. Les équivalents AIC sont vendus à environ 15 $ de plus que ces prix, et en plus de la commodité de l'AIC (plus facile à échanger dans un banc d'essai), ils comportent des embellissements LED RVB.



