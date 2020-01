[CES2020 EVGA] La marque nous propose : De nouveaux blocs d'alimentation grand public des séries BA et B5.



EVGA a dévoilé une paire de séries d'alimentation d'entrée à travers le grand public au CES 2020. Il s'agit notamment de la série BA tout en bas de la pile d'EVGA, la série B5 qui combine un ensemble de fonctionnalités grand public avec certaines fonctionnalités ambitieuses telles que le câblage entièrement modulaire.



La série BA remplacera à terme la série BR. Nous avons repéré un modèle de 600 W, bien que la gamme puisse inclure des modèles de 450 W, 500 W et 600 W. Le BA est certifié 80 Plus Bronze et présente une conception de rail unique + 12V, ainsi qu'un câblage fixe et gainé qui comprend des câbles plats noirs de type ruban pour tous les connecteurs sauf l'ATX 24 broches et l'EPS 4 + 4 broches.























La série B5 est légèrement plus haut de gamme, en ce qu'elle dispose d'un câblage entièrement modulaire, et est disponible dans des capacités allant jusqu'à 750 W. La série B5 succède à la série B3 de la pile de produits actuelle, et est livrée avec des entrailles mises à jour, et peut-être un silencieux 135 ventilateur mm. Le modèle 750 W comprend deux connecteurs EPS 8 broches, en plus de quatre alimentations PCIe 6 + 2 broches. EVGA soutient les séries BA et B5 avec des garanties de 5 ans.



TECHPOWERUP