[CES2020 ALPHACOOL] La marque nous propose : Eisbaer Aurora AIO, Eiswolf Aurora VGA AIO.



Le grand distributeur allemand de refroidissement liquide bricolage Alphacool a apporté deux produits clés en main uniques au CES 2020, le refroidisseur de processeur Eisbaer Aurora AIO mis à jour et le refroidisseur de carte graphique Eiswolf AIO. L'Eisbaer Aurora est une conception originale d'Alphacool et apporte quelques ajouts de fonctionnalités à cette génération.



Pour commencer, Alphacool affirme que la pompe est nettement plus silencieuse que l'Eisbaer d'origine. Le boîtier du nouveau bloc-pompe d'Eisbaer est désormais doté d'embellissements ARGB (RGB numérique). Si vous regardez attentivement les fenêtres en acrylique, vous verrez des ours polaires illuminés autour du boîtier de la pompe.



















Les tubes et les raccords rapides ont été mis à jour vers la dernière série TPV d'Alphacool. Enfin, Alphacool a mis à niveau les ventilateurs inclus vers les nouveaux ventilateurs Aurora Lux Pro dotés d'un éclairage ARGB. L'Eisbaer Aurora est disponible en quatre variantes basées sur la taille du radiateur: 240 mm x 120 mm, 280 mm x 140 mm, 360 mm x 120 mm et 420 mm x 140 mm. Le plus grand avantage d'Alphacool sur les autres AIO est le choix des matériaux: le bloc et le radiateur sont en cuivre.















L'Eiswolf Aurora VGA AIO a à peu près les mêmes innovations que l'Eisbaer Aurora, à l'exception de sa conception de bloc VGA à couverture complète actualisée qui est livrée avec un logo lumineux en fonction de la variante compatible GPU que vous commandez. Le bloc utilise du cuivre nickelé et un plateau en acétal POM comme matériaux primaires.



TECHPOWERUP