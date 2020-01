LOGITECH nous propose un nouveau clavier : Le ERGO K860.



Logitech a annoncé le clavier ergonomique divisé Logitech ERGO K860, un clavier divisé ergonomique avancé qui offre une expérience de frappe plus naturelle. Offrant un meilleur soutien du poignet et une activité musculaire réduite, l'ERGO K860 favorise une posture de frappe plus détendue.



Présentation de l'ERGO K860, un clavier divisé ergonomique basé sur la science pour une posture de frappe plus naturelle, afin que vous puissiez travailler confortablement sans compromettre la productivité.



Le repose-poignet incurvé avec rembourrage coussiné place vos avant-bras juste au-dessus du clavier, offrant 54% de soutien supplémentaire du poignet et réduisant la flexion du poignet de 25%. La fonction de levage de la paume réglable maintient vos poignets dans une posture naturelle, que vous soyez assis ou debout. ERGO K860 est certifié par United States Ergonomics et a été testé et évalué pour une durée de vie de 10 millions de frappes.















Tapez en toute confiance sur une image clé incurvée à l'aide du système de touches Perfect Stroke de Logitech, conçu pour le confort, la précision et la fluidité. L'intégration en ligne conviviale, y compris des conseils ergonomiques sur les postes de travail, facilite la configuration de l'ERGO K860 sur les plates-formes Mac ou PC. Choisissez de vous connecter via Bluetooth® Low Energy ou le dongle USB.



L'ERGO K860 suit votre souris compatible Logitech Flow, telle que la souris ergonomique avancée Logitech MX VERTICAL, d'un ordinateur à un autre, vous pouvez donc taper sur plusieurs appareils dans un flux de travail fluide lorsque vous utilisez le logiciel Logitech Options. Le contrôle de plusieurs ordinateurs à partir d'un clavier et d'une souris peut améliorer votre configuration ergonomique en évitant les contraintes causées par des mouvements physiques inutiles.



Il sera disponible dans le courant du mois de Janvier 2020.



Le prix sera de : 129.99 euros.



THE GURU3D