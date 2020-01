AMD propose : Les Radeon Software Adrenalin en version : 20.1.2 Bêta.



AMD a publié aujourd'hui la dernière version de Radeon Software Adrenalin 2020 Edition. La version 20.1.2 beta est publiée sur le canal de mise à jour du pilote principal et ajoute la prise en charge de la nouvelle API graphique Vulkan 1.2. Ceci est en comparaison avec les pilotes GeForce 441.99 avec Vulkan 1.2, qui ont été publiés en tant que "beta développeur".







De plus, les pilotes ajoutent une optimisation pour "Dragon Ball Z: Kakarot".







Parmi les deux problèmes résolus avec ces versions figurent les titres d'Unreal Engine 4 tels que "KovaaK 2.0: The Meta", "Tetris Effect" et "Snooker 19" qui n'ont pas pu être lancés avec Radeon Software Adrenalin 2020 ; et un bogue où les systèmes à affichage unique exécutant des cartes graphiques Radeon RX 5700 subissent des redémarrages intermittents lorsque le système est inactif sur le bureau.



Les changement apportées sont les suivants :



Support pour



- Dragon Ball Z : Kakarot,

- Vulkan 1.2 : Le produit est conforme à la spécification Vulkan 1.2. Vulkan et le logo Vulkan sont des marques déposées de Khronos Group Inc.



Problèmes résolus



- Certains titres basés sur UE4 tels que KovaaK 2.0 : The Meta, Tetris Effect et Snooker 19 peuvent ne pas être lancés avec le logiciel Adrenalin édition 2020,

- Certaines configurations de système de produit graphique à écran unique Radeon RX 5700 peuvent subir des redémarrages intermittents lorsque le système reste inactif sur le bureau.



