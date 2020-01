NVIDIA nous propose : Les GeForce 441.99 Bêta avec Vulkan 1.2 API support.



NVIDIA a publié aujourd'hui ses premiers pilotes bêta pour développeurs qui prennent en charge la nouvelle API graphique Vulkan 1.2 3D. Labellisés GeForce 441.99, sous la série R440, les pilotes étendent la prise en charge de Vulkan 1.2 à toutes les architectures graphiques NVIDIA depuis "Kepler".







Cela comprendrait les «Kepler» des séries GTX 600/700, «Maxwell», les «GTX 700/900», les «Pascal» de la série GTX 10 et «Turing», les cartes graphiques TITAN et Quadro basé sur ces architectures. NVIDIA déclare que sa prise en charge API pour Vulkan 1.2 est "complète", y compris la prise en charge des sémaphores de la chronologie, l'indexation des descripteurs, l'adresse du périphérique tampon et les fonctionnalités de SPIR-V 1.5.



Pour les télécharger, Cliquez ICI.



NVIDIA DEVELOPER