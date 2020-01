KHRONOS GROUP nous propose le logiciel : Vulkan en version 1.2.



Aujourd'hui, The Khronos Group, un consortium ouvert de sociétés leaders du secteur créant des normes d'interopérabilité avancées, annonce la publication de la spécification Vulkan 1.2 pour l'accélération GPU. Cette version intègre 23 extensions éprouvées dans l'API Vulkan de base, offrant un accès important, demandé par le développeur, à de nouvelles fonctionnalités matérielles, une amélioration des performances des applications et une utilisation améliorée de l'API. Plusieurs fournisseurs de GPU ont des implémentations certifiées conformes, et d'importants outils open source sont attendus en janvier 2020.



Vulkan continue d'évoluer en écoutant les besoins des développeurs, en proposant de nouvelles fonctionnalités sous forme d'extensions, puis en consolidant les extensions qui reçoivent des commentaires positifs des développeurs dans une spécification d'API de base unifiée. Des fonctionnalités d'API soigneusement sélectionnées sont rendues facultatives pour permettre des implémentations axées sur le marché.



De nombreuses fonctionnalités de Vulkan 1.2 ont été demandées par les développeurs pour répondre aux besoins critiques de leurs moteurs et applications, notamment: des sémaphores de chronologie pour une synchronisation facile à gérer; un modèle de mémoire formelle pour définir avec précision la sémantique des opérations de synchronisation et de mémoire dans différents threads; indexation des descripteurs pour permettre la réutilisation des dispositions de descripteurs par plusieurs shaders; une prise en charge plus approfondie des shaders écrits en HLSL, etc.



"Vulkan 1.2 rassemble près de deux douzaines de fonctionnalités hautement prioritaires développées au cours des deux dernières années en une seule norme Vulkan unifiée, établissant une barre de pointe pour les fonctionnalités de la seule API GPU ouverte du secteur pour la 3D multiplateforme et l'accélération de calcul, ", a déclaré Tom Olson, ingénieur distingué chez Arm, et président du groupe de travail Vulkan. "Khronos continuera à fournir des mises à jour régulières de l'écosystème Vulkan avec cette méthodologie éprouvée et axée sur les développeurs pour à la fois répondre aux besoins et élargir les horizons des applications du monde réel."



Khronos et la communauté Vulkan prendront en charge Vulkan 1.2 dans une large gamme de compilateurs, outils et débogueurs open source d'ici la fin de janvier 2020. Cela comprend l'outil de capture et de débogage de trame RenderDoc, la suite de tests de conformité Vulkan et le SDK Vulkan avec prise en charge des couches de validation "GPU Assisted" et "Best Practices".



Tous les GPU qui prennent en charge les versions précédentes de Vulkan sont capables de prendre en charge Vulkan 1.2, garantissant sa disponibilité à grande échelle. À ce jour, cinq fournisseurs de GPU ont des implémentations Vulkan 1.2 passant les tests de conformité Khronos: AMD, Arm, Imagination Technologies, Intel, NVIDIA, ainsi que le pilote open source Mesa RADV pour AMD. Les mises à jour des versions des pilotes seront publiées sur le Vulkan Public Release Tracker avec l'état des autres composants de l'écosystème Vulkan.



Vulkan est une API ouverte et sans redevance pour un accès multiplateforme à haut rendement aux GPU modernes, avec une adoption généralisée dans les moteurs de pointe, les jeux de pointe et les applications exigeantes. Vulkan est pris en charge dans une gamme diversifiée d'appareils allant des PC Windows et Linux, des consoles et du cloud aux téléphones mobiles et aux plates-formes intégrées, y compris l'ajout de Stadia de Google en 2019.



Trouvez plus d'informations sur la spécification Vulkan 1.2 et les tests et outils associés sur la page de ressources Vulkan de Khronos. Un exemple de code se trouve dans le référentiel d'exemples unifiés Vulkan. Khronos accueille les commentaires sur Vulkan 1.2 de la communauté des développeurs via Khronos Developer Slack et GitHub.







Prise en charge de Vulkan 1.2 par l'industrie



"AMD est ravi de prendre en charge la spécification Vulkan 1.2 dans notre prochain pilote pris en charge Vulkan 1.2 pour une large gamme de matériel graphique AMD, y compris les séries AMD Radeon RX 5700 et AMD Radeon RX 5500. Vulkan 1.2 apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités, notamment L'indexation dynamique des descripteurs et la prise en charge des types plus fins pour les types 16 bits et 8 bits - et sont conçues pour permettre aux développeurs de mieux tirer parti des fonctionnalités modernes du GPU et d'offrir des expériences graphiques plus riches aux utilisateurs finaux. Nous attendons avec intérêt l'adoption continue de l'API Vulkan et les nouvelles expériences graphiques possibles avec le dernier ensemble de fonctionnalités de Vulkan 1.2 ", a déclaré Andrej Zdravkovic, vice-président, développement logiciel, AMD.



"La nouvelle itération de l'API Vulkan met en évidence l'innovation continue que le groupe Khronos continue de piloter dans l'espace graphique haute performance. Arm propose déjà des implémentations Vulkan 1.2 conformes pour les architectures Bifrost et Valhall de notre GPU Mali, et nous continuerons à livrer des outils et des technologies optimisés qui rendent les performances plus accessibles aux développeurs qui conçoivent pour la prochaine génération d'expériences immersives ", a déclaré Pablo Fraile, directeur des écosystèmes de développement, branche d'activité client, Arm.



"Stadia est ravi de voir les fonctionnalités tant attendues de Vulkan 1.2. Non seulement elles changent la donne pour Stadia mais pour l'écosystème Vulkan dans son ensemble. Vulkan 1.2 apporte des améliorations remarquables pour la prise en charge HLSL dans Vulkan et la flexibilité et les gains de performances accrus permettra aux développeurs de profiter plus que jamais du GPU. Stadia a hâte de voir comment les développeurs exploitent le nouveau sémaphore de la chronologie, l'indexation des descripteurs et les opérations de sous-groupe de type plus fin dans les graphiques et les calculs pour leurs titres de prochaine génération ", a déclaré Hai. Nguyen, ingénieur en solutions techniques, Google Stadia.



"Imagination se réjouit du lancement de Vulkan 1.2. C'est une excellente mise à jour et bénéficiera vraiment aux développeurs. Notre dernière architecture GPU - IMG A-Series - prendra pleinement en charge Vulkan 1.2 et aidera les développeurs à obtenir les meilleures performances et les meilleures économies d'énergie. Notre best-in -les outils de classe, tels que PVRTune et PVRCarbon, sont conçus en pensant à Vulkan, donnant aux développeurs des informations détaillées sur le profilage et le débogage ", a déclaré Mark Butler, vice-président de l'ingénierie logicielle, Imagination Technologies.



"Intel est ravi de la sortie de Vulkan 1.2 et attend avec impatience de voir les développeurs en profiter pour offrir des expériences informatiques visuelles encore plus riches", a déclaré Lisa Pearce, vice-présidente, Intel Architecture, graphiques et logiciels, et directrice de l'équipe des technologies visuelles. . << Avec la base installée la plus large de processeurs graphiques PC capables de prendre en charge Vulkan 1.2, et avec des produits basés sur notre architecture révolutionnaire Xe à venir, nous sommes ravis de jouer un rôle clé en permettant des expériences de calcul visuel de nouvelle génération pour des millions d'utilisateurs. "



"Les pilotes NVIDIA Vulkan 1.2 sont disponibles aujourd'hui avec toutes les fonctionnalités pour Windows et Linux", a déclaré Dwight Diercks, vice-président directeur de l'ingénierie logicielle, NVIDIA. "Avec Vulkan permettant des applications stratégiques sur les GPU NVIDIA sur les plates-formes de bureau, embarquées et cloud, nous proposons des fonctionnalités innovantes pour alimenter l'élan croissant de cette norme ouverte clé."



"Nous sommes très enthousiasmés par les nouvelles capacités de Vulkan 1.2. Les fonctionnalités VMA et de planification nous permettent de mettre en œuvre des solutions graphiques et informatiques de nouvelle génération sur un large éventail de matériel pour notre moteur de jeu Cider", a déclaré Brad Wardell, PDG de Stardock Entertainment.







