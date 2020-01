MSI nous propose de nouvelles cartes graphiques : Les MSI MECH et GAMING RX 5600 XT.



En tant que marque de cartes graphiques GAMING la plus populaire au monde, MSI est fière de présenter sa gamme complète de cartes graphiques basées sur la nouvelle carte graphique AMD Radeon RX 5600 XT aux performances considérables. Équipée de la nouvelle architecture de jeu AMD RDNA - Efficacement énergétique, l'architecture RDNA a été conçue pour offrir des performances, une évolutivité et une efficacité énergétique incroyables. Construit sur le processus FinFET 7 nm et offrant des performances par watt supérieures à celles de l'architecture précédente. La série Radeon RX 5600 XT sera disponible en GAMING et MECH.



Ces cartes GAMING à architecture AMD RDNA sont dotées de la nouvelle technologie innovante d'allocation de puissance exclusive MSI. Cette technologie garantit que la carte tirera son alimentation de l'alimentation plutôt que de l'emplacement PCIe sur la carte mère, résultant en un signal d'alimentation plus propre et évitant tout problème avec la carte mère.



















Secret du refroidissement MSI



En tant que leader du refroidissement parmi toutes les cartes graphiques, nous savons que la partie la plus difficile de la production d'une carte graphique est l'équilibre parfait entre la chaleur et le bruit lors du refroidissement d'un GPU haute performance. C'est là que MSI a concentré ses efforts sur la série GAMING au cours des dernières années et la série MSI Radeon RX 5600 XT GAMING tient cette promesse. Avec le caloduc carré compact de MSI, les cartes graphiques peuvent dissiper plus de chaleur encore plus rapidement que les caloducs de forme ovale traditionnelle, ce qui contribue à maintenir les températures du GPU à un niveau bas.



Base solide comme le roc



Renforcant la série GAMING, la plaque arrière en métal offre une valeur esthétique et renforce également la carte graphique pour éviter tout pliage. En plus de cela, la plaque arrière permet également de refroidir passivement la carte en utilisant des tampons thermiques pour transférer la chaleur et des trous pour augmenter le flux d'air et la dissipation.



Affichage brillant des couleurs



Choisissez votre look unique parmi des millions de couleurs disponibles et apportez une touche finale à l'un des effets animés prédéfinis. Un nouveau look & feel frais est à seulement quelques clics. Vous pouvez facilement personnaliser et contrôler les lumières RVB en utilisant le logiciel exclusif Dragon Center. MSI Mystic Light vous permet également de synchroniser l'éclairage RVB avec d'autres produits tiers.



Radeon RX 5600 XT MECH Series



La série Radeon RX 5600 XT MECH est la version améliorée de la conception populaire VENTUS. MECH présente une couleur gris acier à l'avant, représentant les caractéristiques solides des combinaisons de combat blindées géantes. L'utilisation du TORX FAN 3.0 haut de gamme permet de garantir d'excellentes performances thermiques tout en réduisant le bruit. MECH est un excellent choix complet pour les joueurs qui attendent une expérience solide.



MSI Afterburner



MSI Afterburner est le logiciel Overclocking de carte graphique le plus reconnu et le plus utilisé au monde. Il vous donne le contrôle total de votre carte graphique et vous permet de surveiller les mesures clés de votre système en temps réel. Afterburner vous donne un coup de pouce gratuit pour une expérience de jeu fluide grâce à des FPS plus élevés.



MSI Dragon Center



MSI Dragon Center est une toute nouvelle plate-forme logicielle dont le but est d'intégrer tous les logiciels MSI pour les composants, ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et périphériques. Le tout nouveau logiciel comprend le mode Gaming, qui optimise instantanément votre matériel pour la meilleure expérience de jeu, y compris les paramètres SSD, moniteur et réseau. Cette nouvelle plate-forme logicielle naissante continuera de s'améliorer et d'évoluer, y compris des fonctionnalités et des avantages plus uniques pour les utilisateurs MSI.



Voici la fiche technique des cartes graphiques :







Pour plus d'informations :



- RX 5600 XT MECH,

- RX 5600 XT MECH OC,

- RX 5600 XT Gaming,

- RX 5600 XT Gaming X.



MSI