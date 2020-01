THERMALTAKE nous propose un nouveau boitier : Le LEVEL 20 RS ARGB.



Thermaltake, la première marque premium de bricolage PC pour les solutions de refroidissement, de matériel de jeu et de mémoire Enthusiast, Thermaltake a fièrement annoncé un nouveau membre de la série Level 20, le châssis intermédiaire de la tour Level 20 RS ARGB edition.



Inspiré des voitures de sport, le Level 20 RS ARGB a un panneau supérieur montant qui cache intelligemment les ports d'E/S sur le côté; la barre lumineuse ARGB montrée à l'avant imite parfaitement l'image rémanente du feu arrière d'une voiture. De plus, nous avons changé le matériau du panneau avant en un filtre à trois couches et ajusté les piliers du panneau avant pour aider à maximiser le flux d'air, donnant une caractéristique unique à ce châssis.



Les deux ventilateurs pré-installés ARGB de 200 mm brillent doucement à travers le panneau avant, avec un ventilateur de 120 mm à l'arrière, créant une ventilation parfaite. Deux panneaux latéraux en verre trempé et une fenêtre en acrylique trempé sur le couvercle du bloc d'alimentation offrent une accessibilité visuelle excessive pour montrer votre alimentation ; Les emplacements rotatifs PCI-E et le couvercle amovible du bloc d'alimentation permettent aux utilisateurs d'installer leur PC sans effort et d'organiser leurs pièces à leur guise. En utilisant les composants Thermaltake, les utilisateurs peuvent bénéficier des meilleures extensions de refroidissement liquide et d'une gestion avancée des câbles. Préparez-vous pour votre course en choisissant le nouveau Level 20 RS ARGB.























Conception sophistiquée



Les panneaux supérieur et avant sont construits avec un filtre à trois couches pour maximiser les fonctions de refroidissement. Les piliers du panneau avant ont également adapté la conception du filtre pour maximiser l'admission d'air. Avec une fenêtre en verre trempé de 4 mm de chaque côté, les utilisateurs peuvent librement démontrer leur esprit de bricolage et profiter de la visibilité ultime des composants internes.



Ports d'E/S pratiques



Situés sur le côté du panneau supérieur montant, les ports d'E/S du châssis intermédiaire ARGB de niveau 20 RS disposent de deux ports USB 3.0, de deux ports USB 2.0 standard et d'un audio HD, de l'alimentation et d'un bouton ARGB permettant aux utilisateurs de changer d'éclairage. effets comme ils le souhaitent, et d'avoir des points d'accès directs en cas de besoin.



Support GPU vertical



Spécialement conçu avec deux options de placement GPU, le châssis intermédiaire ARGB de niveau 20 RS prend en charge les dispositions de cartes graphiques verticales et horizontales. Avec une conception à double emplacement PCI-E (et un câble de montage PCI-e en option), le support de support de carte graphique GPU inclus peut non seulement empêcher la carte graphique de s'affaisser, mais contribue également à réduire le poids total sur la carte mère.



Excellent support de refroidissement liquide



Le châssis intermédiaire ARGB de niveau 20 RS dispose de beaucoup d'espace pour les composants avancés de refroidissement liquide AIO/DIY et prend en charge toutes sortes de solutions de refroidissement liquide AIO. Il peut contenir jusqu'à 360 mm de radiateurs de refroidissement liquide personnalisés et jusqu'à 360 mm de refroidisseurs de liquide AIO. Le Level 20 RS ARGB est équipé de deux ventilateurs ARGB 5 V de 200 mm préinstallés et d'un ventilateur arrière standard de 120 mm, avec des options d'extension jusqu'à trois ventilateurs de 140 mm à l'avant, jusqu'à trois ventilateurs de 120 mm et un ventilateur de 200 mm sur le dessus.



Support matériel supérieur



Le Level 20 RS ARGB offre d'excellentes options d'extensibilité, vous permettant de construire le système le plus haut de gamme dont vous puissiez rêver. Il peut prendre en charge des cartes mères jusqu'à un ATX standard, un refroidisseur de processeur d'une hauteur maximale de 172 mm, des configurations GPU verticales et horizontales jusqu'à 400 mm de long (sans rack HDD) et 282 mm de long (avec rack HDD), une alimentation alimentation d'un diamètre allant jusqu'à 220 mm, et deux périphériques de stockage 2,5 "/ 3,5" (avec rack HDD), plus un périphérique de stockage 2,5 "(avec support HDD), ou deux supports HDD 2,5" ou un 3,5 "(support HDD).



Disponibilité et garantie



Le châssis de tour intermédiaire ARGB de niveau 20 de Thermaltake est disponible à l'achat via le réseau mondial Thermaltake de détaillants et de distributeurs agréés. Il est couvert par une garantie de trois ans et pris en charge par le service client et le réseau d'assistance technique Thermaltake dans le monde entier.



Pour plus d'information, Cliquez ICI.



THERMALTAKE