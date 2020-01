TECHPOWERUP nous propose le logiciel : GPU-Z.



TechPowerUp a publié aujourd'hui la dernière version de GPU-Z, l'utilitaire de diagnostic et d'informations sur le sous-système graphique populaire.







La version 2.29.0 introduit de nouvelles fonctionnalités et prend en charge le nouveau matériel graphique à venir. Pour commencer, la prise en charge des processeurs graphiques Intel Iris Plus Graphics 645, AMD "Renoir" Ryzen 4000U et 4000H est ajoutée ; Radeon RX 5600 XT, RX 5600, Radeon Pro Vega II et HD 8280E.



Tous les GPU "Navi" de la série Radeon RX 5000 signalent désormais l'horloge de jeu comme "horloge GPU" au lieu de l'horloge de base. Le rapport de vitesse PCIe sur les cartes graphiques AMD "Vega" a également été corrigé. Correction d'un plantage de l'application GPU-Z lorsque le pilote GPU était arrêté (par exemple : lors d'une mise à jour du pilote). Enfin, correction d'un problème UX où la position de la fenêtre n'était pas enregistrée si GPU-Z était en cours d'exécution pendant que vous éteignez ou redémarrez le PC.



Voici la liste des modifications apportées :



- Toutes les cartes AMD RX 5000 (Navi) signalent désormais l'horloge de jeu comme "horloge GPU", au lieu de l'horloge de base

- Correction de la position de la fenêtre non enregistrée lorsque GPU-Z est en cours d'exécution lors de l'arrêt/redémarrage du système d'exploitation,

- Correction du crash de GPU-Z lorsque le pilote AMD était arrêté (pendant la mise à jour du pilote, etc.),

- Correction des rapports de vitesse PCIe sur Vega,

- Prise en charge supplémentaire d'Intel Iris Plus Graphics 645,

- Prise en charge supplémentaire pour AMD Radeon RX 5600 & 5600 XT, Renoir APU, Radeon Pro Vega II, Radeon HD 8280E.



Pour la télécharger, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP