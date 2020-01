Le support de Windows 7 s'est arrêté hier, le 14 janvier 2020. C'était prévu de longue date, mais bon nombre d'ordinateurs utilisent encore cet OS qui a bien vécu et qui était très stable. Malheureusement, les évolutions technologiques et la sortie de Windows 8, puis 8.1, et enfin 10 ont précipité cette fin du support technique.

Mais pour ceux et celles qui utilisent encore Windows 7, quelles sont les conséquences de cette fin du support ?

Notre confrère 01net vous propose de répondre aux cinq questions les plus courantes sur ce sujet.



Au sommaire :

1 - Est-ce que mon PC va cesser de fonctionner après le 14 janvier ?

2 - Est-il quand même possible de continuer à recevoir des mises à jour ?

3 - Quels sont les risques encourus ?

4 - Faut-il changer d’ordinateur ?

5 - Comment passer à Windows 10 ?



Microsoft a annoncé la fin de Windows 7 pour le 14 janvier. Quelles sont les conséquences et que devez-vous faire pour continuer à utiliser votre ordinateur ?

Lire la suite...