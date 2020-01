CASEKING nous propose une "nouvelle souris" Gamers : La Endgame Gear XM1 White.



Nouveauté d'Endgame Gear, la souris de jeu XM1 est une souris de jeu de haute qualité conçue pour les pros. Il combine des fonctionnalités innovantes, comme un capteur PMW3389 de Pixart et des commutateurs Omron mécaniques présélectionnés et durables. Ceux-ci se combinent pour en faire la souris de jeu ultime.



















La souris de jeu Endgame Gear XM1 en un coup d'œil :



- Souris de jeu de qualité supérieure, développée pour les tournois d'esports,

- Technologie analogique brevetée pour de vrais temps de réponse des boutons <1 ms,

- Construction légère avec un poids total de seulement 70 g,

- Câble tressé de câble flexible Gear Endgame avec une longueur de 1,85 mètres,

- Capteur phare PMW3389 de Pixart pour les joueurs à faible/moyenne/haute sensibilité,

- Logiciel efficace avec une petite empreinte numérique pour 50 CPI - 16.000 CPI,

- Taux d'interrogation USB réglable côté hôte de 250 Hz, 500 Hz et 1.000 Hz,

- Interrupteurs mécaniques OMRON 50M présélectionnés pour un clic parfait,

- Total de cinq boutons, y compris la molette de la souris avec défilement bidirectionnel,

- Patins en PTFE silencieux à faible friction pour une précision maximale,

- Souris ergonomique pour droitier pour des prises de style griffe, paume et doigt.



Traitement du signal ultra-rapide et technologie de pointe pour les capteurs







Le capteur optique haut de gamme Pixart PMW3389 suit les mouvements à des vitesses allant jusqu'à 1,143 centimètres par seconde (450 IPS). Avec une distance de décollage de 2 mm, les joueurs à faible sensibilité pourront toujours recentrer la souris rapidement et facilement. Le LOD peut être ajusté à 3 mm via le logiciel. Grâce à la technologie analogique brevetée ainsi qu'à la mise en œuvre du microcontrôleur ARM STM32, la latence de traitement du signal interne des commutateurs reste inférieure à une milliseconde. Ceci, lorsqu'il est combiné avec les commutateurs Omron 50M, offre un degré de réactivité inégalé en ce qui concerne l'actionnement des commutateurs.



Composants Premium pour les professionnels







L'Endgame Gear XM1 ultra-rapide comprend cinq boutons de souris au total. Les commutateurs mécaniques Omron 50M spécialement sélectionnés utilisés dans les deux boutons principaux du XM1 sont conçus pour une utilisation extrêmement intensive jusqu'à un minimum de 50 millions de clics. Cela offre à la souris une superbe durabilité ainsi que des commentaires inégalés à chaque clic. Sur le côté gauche de cette souris pour droitiers, les utilisateurs apprécieront l'utilisation de deux boutons accessibles par le pouce, et sur le dessus de la souris, en plus des deux boutons principaux, il y a aussi le cliquable et très tactile (grâce à la texture caoutchoutée).



Logiciel léger et LED d'état







Le niveau de jeu de haute précision atteint par l'Endgame Gear XM1 n'est possible que grâce, entre autres, à sa vaste personnalisation. Le logiciel fonctionnel mais léger s'inspire de la philosophie minimaliste que nous voyons dans sa conception physique de la souris : il se concentre avant tout sur l'essentiel, en veillant soigneusement à ce qu'il n'ait aucune influence fâcheuse sur les performances globales du système. . Le logiciel permet de stocker quatre profils dans la souris, et les utilisateurs peuvent basculer entre ces profils au moyen d'un bouton sur le dessous de la souris.



Une pression rapide sur le bouton permutera entre les différents profils CPI - avec les préréglages ici 400, 800, 1.600 et 3.200 CPI, tandis qu'une pression longue basculera entre les trois taux de scrutation codés en dur. La valeur CPI peut être ajustée via le logiciel par incréments de 50 de 50 à 16.000 CPI et le profil utilisé est indiqué via la couleur de LED sélectionnée des LED d'indication sur le dessous de la souris. Lequel des trois taux d'interrogation USB actuellement utilisés peut être déterminé en utilisant les LED d'indication sous la souris (les deux voyants = 1.000 Hz, la LED droite = 500 Hz, la LED gauche = 250 Hz).



Construction ultra-légère et superbe qualité







La surface de la souris, qui comprend un revêtement spécial à prise sèche, offre une texture subtile qui aide également les joueurs à profiter d'une prise ferme - un avantage significatif au cours d'une compétition longue ou intense. Dans le même temps, la forme ergonomique optimisée de la souris empêche le stress ou la tension inutile sur le poignet, garantissant ainsi un confort maximal même au milieu de la chaleur des jeux FPS en ligne compétitifs.



En tant que tel, la conception de la souris convient aux joueurs qui utilisent des styles de prise de griffe ainsi que de paume et de doigt. L'Endgame Gear XM1 apporte un poids exceptionnellement faible de seulement 70 grammes tandis que le câble de 1,85 mètre est également très flexible. Silencieux et à faible friction, le PTFE glisse avec une hauteur de 0,8 millimètres assure des mouvements de souris incroyablement fluides, tout en aidant à éviter la fatigue inutile des mouvements rapides répétés. L'augmentation de la hauteur des patins de souris de 0,6 à 0,8 millimètres améliore la capacité de glisse de la souris de jeu - la différence est particulièrement notable sur les tapis de souris souples.



Câble de câble tressé Gear Endgame Flex







Le XM1 dispose d'un tout nouveau câble appelé «Flex Cord». Ce câble tressé unique est conçu pour être très flexible et permet un rayon de courbure serré. La traînée du câble est également minimisée car le soulagement des contraintes du XM1 est incliné vers le haut. Cela garantit un espace suffisant entre le câble et la surface. En conséquence, les mouvements de la souris semblent illimités et presque sans fil.



Voici la fiche technique :







Pour plus d'information, allez sur le site de CASEKING : Cliquez ICI.



Elle est déjà disponible sur le site de CASEKING.



Le prix est de : 59.90 euros.



