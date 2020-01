PHILIPS nous propose un nouvel écran : Le 243B9.



Le moniteur Philips B-line avec port USB-C évite les multiplications de câbles. Visionnez une image Full HD et rechargez votre ordinateur portable en même temps grâce à un unique câble USB-C. Vos yeux sont préservés grâce à la base SmartErgo, à la technologie antiscintillement et au mode LowBlue.















Connectez votre ordinateur portable avec un seul câble USB-C







Ce moniteur Philips est doté d'un connecteur USB-C avec fonction d'alimentation. Grâce à une gestion de l'alimentation souple et intelligente, il vous permet de charger directement votre ordinateur portable compatible. Le connecteur USB-C fin et réversible permet une connexion facile avec un seul câble. Regardez des vidéos haute résolution et transférez des données à très haute vitesse, tout en rechargeant votre ordinateur portable.



Technologie IPS pour des couleurs éclatantes et un grand angle de vue







Les écrans IPS utilisent une technologie avancée qui élargit l'angle de vue à 178/178 degrés, ce qui permet de regarder l'écran depuis quasiment n'importe quel angle, même en mode Pivot 90° ! Contrairement aux dalles traditionnelles, les écrans IPS produisent des images incroyablement nettes aux couleurs éclatantes, idéales pour les photos, les vidéos, la navigation Web, mais aussi pour les applications professionnelles qui nécessitent des couleurs précises et une luminosité constante en permanence.



La base Super Ergo vous fait gagner en ergonomie







La base Super Ergo offre un confort ergonomique et un système intelligent de gestion des câbles. Le réglage de la hauteur, le support pivotant, l'angle d'inclinaison et de rotation de la base du moniteur augmentent le confort de l'utilisateur et réduisent les fatigues physiques résultant d'une longue journée de travail. En outre, le système intelligent de gestion des câbles libère de l'espace sur votre bureau.



Technologie sans scintillement permettant de réduire la fatigue oculaire







En raison de la méthode utilisée pour contrôler la luminosité sur les écrans LED à rétroéclairage, certains utilisateurs constatent un scintillement qui augmente la fatigue oculaire. La technologie sans scintillement de Philips utilise une nouvelle solution qui permet de régler la luminosité et de réduire le scintillement pour un meilleur confort visuel.



Mode LowBlue pour une productivité préservant les yeux







Des études ont démontré que, tout comme les rayons ultraviolets, les rayons de lumière bleue à courte longueur d'onde émis par les écrans LED peuvent causer des lésions oculaires et avoir un effet négatif sur la vue à long terme. Développé pour votre bien-être, le mode LowBlue de Philips utilise une technologie logicielle intelligente pour réduire la lumière bleue à courte longueur d'onde nocive.



