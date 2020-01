Lenovo annonce les moniteurs de jeu G32qc et G27c.

Lenovo nous annonce les moniteurs de jeu G32qc et G27c.



Lenovo a annoncé qu'un duo de nouveaux moniteurs de jeu sera bientôt disponible. Commençant par le plus grand de la famille, le Lenovo G32qc dispose d'une diagonale de 31,5 pouces avec la technologie NearEdgeless (un bon nom par rapport à toutes les autres présentations sans cadre qui ne sont pas - pas vraiment) et une résolution QHD (2560 x 1440).



Le panneau présente une courbure de 1500R pour que tous les points de l'écran soient à la même distance de votre centre de vision. Le taux de rafraîchissement de 144 Hz est compatible FreeSync, et le temps de réponse de 4 ms n'a rien à redire, tandis que le NTSC à 72% la couverture des couleurs et la luminosité maximale de 350 cd/m² sont assez standard. Le moniteur est en outre certifié TÜV Rheinland Low Blue Light et sans scintillement. Les E/S sont prises en charge par 1x DP 1.2 et 1x HDMI 2.0, et le support présente réglages d'inclinaison.











Le G27c ne prend pas beaucoup de fonctionnalités de son grand frère (il ressemble plus à un cousin éloigné). La diagonale de 27 "comprend un panneau VA 1080p avec la même technologie NearEdgeless et une courbure de 1500R. Les taux de rafraîchissement, cependant, grimpent jusqu'à 165 Hz (tout en conservant le temps de réponse de 4 ms) avec la prise en charge de FreeSync.



La couverture couleur NTSC de 72% et 350 cd/m², la luminosité maximale demeure, tout comme des caractéristiques telles que TÜV Rheinland Low Blue Light et les certifications sans scintillement. Le support est réglable dans la plage de levage de 130 mm et l'angle d'inclinaison de -5 °/22°. Les E/S sont toujours prises en charge par 1x DP 1.2 et 1x HDMI 2.0.



Les fiches techniques :



- G32QC : Cliquez ICI,

- G27C, Cliquez ICI.



TECHPOWERUP