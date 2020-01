Windows 7 de Microsoft arrive en fin de vie.



Aujourd'hui, le 14 janvier, Microsoft met officiellement fin au support du système d'exploitation Windows 7. Après plus de 10 ans depuis son lancement, Windows 7 est resté un système d'exploitation principal sur de nombreux PC, en particulier les PC OEM fabriqués avant 2015, lorsque Windows 10 est sorti.



La transition des utilisateurs de Windows 7 vers Windows 10 n'a pas été une tâche facile pour Microsoft, cependant, en déclarant que le produit a atteint la fin de sa vie, Microsoft essaie de faire en sorte que des millions d'utilisateurs tirent sur la gâchette et adoptent le nouveau système d'exploitation.







Lorsque le 14 janvier arrivera, Microsoft cessera de fournir un support technique aux utilisateurs de Windows 7, des mises à jour logicielles avec de nouvelles fonctionnalités et surtout des mises à jour de sécurité. La recommandation officielle de Microsoft est de mettre à niveau vers la dernière version de Windows, c'est-à-dire Windows 10.



Comme certains des anciens PC peuvent avoir des problèmes de compatibilité avec le système d'exploitation plus récent, il est également recommandé de vérifier les spécifications de votre PC. Si vous êtes un client du programme ESU (Extended Security Updates), vous continuerez à voir une assistance supplémentaire à l'avenir, cependant, pour les utilisateurs réguliers, la période d'assistance est terminée.



TECHPOWERUP