ASROCK nous dévoile : Les RX 5600 XT Phantom Gaming D3, RX 5600 XT Phantom Gaming D2 et RX 5600 XT Challenger D.



ASRock, le premier fabricant mondial de cartes mères, de cartes graphiques et de mini PC, annonce les toutes nouvelles cartes graphiques Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming et Challenger, dont la Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC à trois ventilateurs, le double ventilateur Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC et les cartes graphiques Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC à double ventilateur.



Ils utilisent des GPU AMD Radeon RX 5600 XT 7 nm, avec 6 Go de mémoire vidéo GDDR6 192 bits, plus la prise en charge de la norme de bus PCI Express 4.0, ainsi que la dernière conception thermique et d'excellents paramètres d'horloge GPU/VRAM par défaut, ce qui rend le fantôme d'ASRock Les gammes de produits de la série Gaming & Challenger sont plus complètes et offrent aux joueurs une excellente expérience de jeu en 1080p.















Les trois nouvelles cartes graphiques d'ASRock sont toutes équipées de GPU AMD Radeon RX 5600 XT 7 nm. Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC La carte graphique par défaut du GPU/boost boost atteint 1560/jusqu'à 1620 MHz respectivement ; Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC horloge de jeu/boost par défaut de la carte graphique GPU, atteignant respectivement 1495/jusqu'à 1620 MHz ; et l'horloge de jeu/boost GPU par défaut de la carte graphique Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC atteint également les paramètres 1460/jusqu'à 1620 MHz.



Sinon, ils disposent tous de 6 Go de mémoire vidéo GDDR6 192 bits et prennent également en charge la dernière norme de bus PCI Express 4.0. Ces spécifications avancées permettent aux cartes graphiques ASRock Radeon RX 5600 XT de fournir une excellente expérience de performance de jeu 1080p.



Apparence élégante et capacités complètes



Toutes les cartes graphiques ASRock Radeon RX 5600 XT sont dotées de modules de refroidissement à 2,7 emplacements. Le Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D3 6G OC utilise trois ventilateurs de 8 cm, tandis que le Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming D2 6G OC et Radeon RX 5600 XT Challenger D 6G OC ont deux ventilateurs de 9 cm, équilibrant parfaitement la dissipation thermique et la taille.



Les deux cartes graphiques Radeon RX 5600 XT Phantom Gaming ont des effets d'éclairage ARGB vifs et prennent en charge la coopération avec les cartes mères de la série Phantom Gaming d'ASRock avec fonction Polychrome SYNC, permettant aux utilisateurs de créer des effets d'éclairage entièrement intégrés. Les trois cartes ont des plaques arrière métalliques élégantes pour une apparence solide, stable et unifiée.



La technologie 0 dB d'ASRock peut arrêter complètement les ventilateurs lorsque la température est basse, pour fournir un silence complet. L'utilitaire logiciel ASRock Tweak prend en charge le réglage fin des performances en temps réel et le contrôle intelligent de la vitesse du ventilateur. Cette configuration répond pleinement à la demande des utilisateurs en termes d'apparence accrocheuse et de fonctionnalités complètes.



Excellente expérience de jeu 1080p



Le lancement des nouvelles cartes graphiques Radeon RX 5600 XT enrichit considérablement la gamme de cartes graphiques ASRock. Avec leurs excellents paramètres d'horloge GPU par défaut, ils offrent aux utilisateurs de puissantes performances de jeu 1080p. Complétées par une conception exceptionnelle, une excellente stabilité et un ensemble complet de fonctionnalités, ces capacités aident les cartes graphiques de la série Radeon RX 5600 XT d'ASRock à fournir une excellente expérience de jeu 1080p pour satisfaire tous les besoins des clients et devenir les choix haut de gamme du marché.



Pour plus d'information, Cliquez ICI.



ASROCK