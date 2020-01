[CES2020 ASUS] La marque nous dévoile le moniteur ZenScreen MB16ACE USB-C portable de 15,6 pouces.







ASUS a présenté son dernier écran externe pour ordinateurs portables doté d'un connecteur USB Type-C qui est utilisé pour transférer à la fois le signal vidéo et l'alimentation. Pour simplifier l'utilisation, le moniteur ZenBook MB16ACE est livré avec un nouveau boîtier pliable qui peut être facilement transformé en support.



Comme son nom l'indique, le ZenScreen MB16ACE fait partie de la gamme de produits Zen haut de gamme de la société et correspond donc à ZenBooks en termes de design et de sensation premium. En général, le ZenScreen MB16ACE utilise un panneau IPS de 15,6 pouces avec une résolution de 1920 × 1080, une luminosité de 250 nits, un temps de réponse de 5 ms et un revêtement anti-éblouissant. Étant donné que l'écran LCD est livré dans un châssis métallique, il a une épaisseur de 8 mm et pèse 710 grammes, ce qui peut être considéré comme un prix pour une résistance supplémentaire.







L'un des principaux arguments de vente du ZenScreen MB16ACE est bien sûr sa connexion monocâble USB Type-C (en utilisant le mode Alt DP), qui simplifie considérablement l'utilisation de l'écran supplémentaire avec un ordinateur portable lors de vos déplacements. Le moniteur peut toujours être branché sur un port USB Type-A standard, mais dans ce cas, le système hôte doit avoir un pilote DisplayLink installé.



Comme la plupart des moniteurs d'ASUS, le ZenScreen MB16ACE prend en charge différentes températures de couleur, huit modes vidéo prédéfinis et même des modes de jeux. Pendant ce temps, l'écran prend entièrement en charge HDCP, il peut donc être utilisé pour afficher le contenu protégé.







Il est à noter que le ZenScreen MB16ACE peut être utilisé aussi bien en mode paysage qu'en mode portrait et est livré avec un folio spécial qui peut être utilisé comme support, ce qui améliore clairement la convivialité de l'appareil.



ASUS répertorie déjà son écran ZenScreen MB16ACE USB-C sur son site Web, alors attendez-vous à ce que le produit soit lancé prochainement.



Le prix est inconnu.



ANANDTECH