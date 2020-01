[CES2020 MSI] La marque nous propose deux nouveaux ordinateurs portables de jeu à 300 Hz.







MSI a présenté cette semaine une version remaniée de son ordinateur portable de jeu Stealth série GS élégant et léger. L'ordinateur portable GS66 Stealth continue de présenter une conception discrète, mais est maintenant livré dans un châssis en aluminium `` Core Black '' et dispose du dernier matériel interne. De plus, MSI a un tout nouveau portable de jeu compact GE66 Raider avec un éclairage aurora panaramique et de nouveaux composants internes. Cependant, le principal avantage des nouveaux modèles par rapport aux prédécesseurs est son panneau d'affichage en option avec un taux de rafraîchissement de 300 Hz.







De nos jours, les joueurs mobiles exigent des ordinateurs portables plus fins et plus légers, mais ne sont pas prêts à abandonner les performances de bureau. Avec le MSI GS66 Stealth et le MSI GE66 Raider, ils obtiendront en fait quelque chose qu'ils ne peuvent même pas avoir avec un PC de bureau : un panneau Full HD avec un taux de rafraîchissement maximum de 300 Hz, probablement avec une technologie de taux de rafraîchissement variable.







Pour garantir que l'écran LCD 300 Hz puisse se montrer dans toute sa splendeur, le MSI GS66 Stealth et le MSI GE66 Raider contiennent le matériel le plus récent et le plus performant, dont les spécifications sont gardées secrètes pour l'instant, mais on peut faire une bonne supposition éclairée sur leur. Dans le cas du GS66, le CPU et le GPU sont refroidis à l'aide du système de refroidissement Cooler Boost Trinity repensé de MSI qui utilise désormais trois ventilateurs avec des pales de seulement 0,1 mm d'épaisseur pour maximiser le flux d'air.







MSI a présenté ses ordinateurs portables GS66 Stealth et GE66 Raider au CES, mais n'a rien dit sur le délai de disponibilité du produit. Compte tenu du fait qu'Acer et ASUS utilisent déjà des panneaux overclockés à 300 Hz avec leurs ordinateurs portables de jeu, cela ne devrait pas être un gros problème pour MSI d'obtenir également de tels panneaux. Pendant ce temps, MSI pourrait avoir besoin d'autres composants pour ses prochains ordinateurs portables GS66 Stealth et GE66 Raider.







ANANDTECH