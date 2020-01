[CES2020 ASUS ROG] La marque nous dévoile le châssis ROG Z11 Mini ITX pour les joueurs.







En plus de son nouveau notebook, Chromebook et système annoncé lors du CES 2020, ASUS a dévoilé un nouveau châssis de jeu conçu pour les cartes mères mini-ITX. L'ASUS ROG Z11 présente un design intérieur incliné à 11 degrés pour une meilleure dissipation de la chaleur et une meilleure gestion des câbles.



Le boîtier ASUS ROG Z11 est construit avec un cadre extérieur en aluminium, avec un intérieur en acier, et est livré avec un essai de carte mère spécialement conçu qui est à un angle de 11 degrés par rapport aux implémentations standard du plateau de carte mère. Cette conception doit permettre un débit d'air plus important, ce qui est essentiel dans les systèmes haute performance qui utilisent des facteurs de forme plus petits tels que le mini-ITX. En raison de la mise en œuvre de la conception, les utilisateurs peuvent positionner le ROG Z11 en position verticale qui ressemble à une conception plus conventionnelle, ou sur le côté.







La compatibilité matérielle dans les systèmes mini-ITX génériques peut être un peu terne, mais l'ASUS ROG Z11 est conçu pour accueillir des blocs d'alimentation pleine taille et a un bon support pour le refroidissement. Le ROG Z11 est équipé de trois ventilateurs de refroidissement de 140 mm, avec un support pour un radiateur de 240 mm à l'arrière. Les utilisateurs peuvent également installer un radiateur de 120 mm au bas du châssis.







Sur le panneau avant se trouve un écran OLED LiveDash 1,77 "qui figure également sur le couvercle du panneau arrière de l'ASUS ROG Zenith II Extreme, et permet aux utilisateurs de télécharger et de personnaliser le panneau avec des GIF et des animations. Le panneau d'E/S avant comprend un seul port USB 3.1 G2 Type-C, un port USB 3.1 G2 Type-A et deux ports USB 2.0, avec un bouton pour contrôler l'éclairage RVB adressable.



Voici la fiche technique :







À l'heure actuelle, ASUS n'a révélé aucune information sur le prix ou la disponibilité, mais il devrait être lancé cette année.



