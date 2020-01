Et







[CES2020 ASUSTOR/QNAP/SYNOLOGY] Les marques présentent de nouvelles unités NAS.







Les fournisseurs de stockage en réseau (NAS) étaient relativement peu présents au CES 2020 par rapport à ce que nous avions l'habitude de voir les années précédentes. Nous avons quelques annonces et montrons la couverture de présence de quelques fournisseurs à couvrir, mais un commentaire sur la phase actuelle du marché des NAS est d'abord nécessaire pour préparer la scène.



Où est dirigé le marché du stockage en réseau ?



En tant que partisan actif du marché du stockage en réseau (NAS) et analyste des médias couvrant le CES depuis plus d'une décennie, le changement d'approche des fournisseurs de NAS à l'émission au fil du temps a été intéressant à observer. À un niveau supérieur, il montre également la direction dans laquelle se dirige le marché des NAS. Au début des années 2010, le concept de cloud n'en était qu'à ses balbutiements et le streaming over-the-top (OTT) venait de décoller. Cependant, la montée en puissance des smartphones et du contenu généré par l'utilisateur associé signifiait que les consommateurs disposaient soudainement d'une quantité importante de données à la maison qui avaient besoin d'un accès centralisé. Un certain nombre de fournisseurs ont tenté de tirer parti de cette demande des particuliers en lançant des unités NAS destinées spécifiquement à ce segment de marché.



Avance rapide jusqu'en 2020, et un certain nombre de choses ont changé sur le front du consommateur domestique :



- Les smartphones sont sauvegardés par un stockage cloud pratiquement gratuit et pratiquement illimité, et la plupart des consommateurs ne sont pas gênés par la réduction d'échelle des résolutions photo et vidéo,

- Les services basés sur le cloud permettent également un partage plus facile du contenu avec des contacts du monde entier - un aspect qui a été un point difficile lorsque le contenu réside sur un périphérique NAS local,

- Les services basés sur le cloud tels que OneDrive offrent même une protection contre les ransomwares - ce qui signifie que même les sauvegardes PC/notebook pour de nombreux consommateurs se déplacent vers le cloud,

- L'utilisation des supports physiques a considérablement diminué et la plupart des consommateurs ne prennent pas la peine de sauvegarder leurs Blu-ray et DVD. Les services OTT tels que Netflix, Amazon Prime, Disney + et Hulu sont en mesure de fournir une gratification instantanée avec une bonne interface utilisateur et un flux constant de nouveaux contenus par rapport aux supports stockés sur un serveur local.



Les facteurs mentionnés ci-dessus ont conduit le marché des périphériques NAS axés sur le consommateur à connaître une croissance faible ou nulle au cours des deux dernières années. Alors que l'explosion sous-jacente du stockage des données reste inchangée. Cependant, l'endroit où les données sont stockées ainsi que le type de clients qui souhaitent un stockage rapide, fiable et centralisé en mettant l'accent sur la confidentialité sont devenus biaisés. Du point de vue des fournisseurs de NAS, le principal domaine de croissance se situe dans les petites et moyennes entreprises. Nous verrons des fonctionnalités matérielles et logicielles se concentrant sur divers segments de ce marché à l'avenir. Par exemple, QNAP dispose déjà d'unités NAS équipées de Thunderbolt 3 pour les entreprises impliquées dans la production de médias.



Où cela laisse-t-il les modèles de NAS grand public? Étant donné que la région n'est pas un segment en croissance, nous verrons des fournisseurs de deuxième niveau tels que ZyXEL (qui a sorti ses nouvelles unités NAS en 2015) quitter complètement le marché. Nous pensons également que Netgear abandonne complètement les modèles destinés aux particuliers dans la gamme ReadyNAS.



Certains fournisseurs (tels que Iomega/LenovoEMC) ont également complètement quitté le marché des NAS, même s'ils avaient des unités destinées aux PME et aux entreprises dans leur gamme. À l'avenir, la clientèle de détail sera servie par des unités telles que la série Western Digital My Cloud Home/Home Duo/Expert/Pro. Compte tenu des énormes capacités des disques durs, la clientèle de détail n'a guère besoin de plus de quatre baies. Ce segment est également le moins gêné par des aspects tels que la mise en cache SSD.



Synology, QNAP et Asustor publieront des modèles mis à jour de leurs unités NAS à 2 et 4 baies chaque année ou deux, mais l'accent sera mis sur leurs offres SMB. Du côté logiciel, nous pensons que les applications NAS telles que Plex, Twonky Media Server, etc. se transformeront lentement en abandonware. Les prosommateurs et les amateurs parmi les consommateurs à domicile finiront par acheter des unités NAS SMB bas et milieu de gamme pour leurs besoins de stockage de données centralisé axé sur la confidentialité.



Les effets des tendances ci-dessus ont déjà été observés au CES au cours des dernières années. Au début des années 2010, Synology avait une présence à l'un des événements de presse (Pepcom ou ShowStoppers) et également un stand dans le salon principal. QNAP avait auparavant un stand ou une suite dans l'un des hôtels. Asustor avait l'habitude de partager une suite avec Asus. Au CES 2020, Synology a eu une présence par avion à Pepcom avec une annonce NAS à 4 baies.



QNAP avait un stand et un certain nombre d'annonces, mais l'accent était principalement mis sur les fonctionnalités commerciales. Asustor a annoncé une nouvelle unité NAS commerciale, mais n'a pas été présente au salon. Netgear n'avait aucune unité ReadyNAS exposée dans sa suite. Nous avons eu des fournisseurs à venir/de deuxième niveau tels que Terramster affichant leurs marchandises au salon.



Des fournisseurs tels que QNAP, Synology et Asustor ont commencé à organiser leurs propres conférences annuelles des utilisateurs pour annoncer de nouveaux produits et fonctionnalités logicielles. De plus, d'autres conférences commerciales axées sur la virtualisation, la sécurité, etc. s'avèrent être de meilleurs événements pour ces fournisseurs de NAS. Globalement, CES n'est plus un salon important pour le marché des NAS. Cela dit, le reste de cette pièce capture certaines des démonstrations et annonces faites dans l'espace NAS dans le cadre du CES 2020.



Lockustor 10 Pro d'Asustor



Au S2 2019, Asustor avait lancé les unités NAS à facteur de forme Lockerstor 8 (AS6508T) et Locketstor 10 (AS6510T) ainsi que des démonstrations des adaptateurs réseau AS-T10G et AS-U2.5G 10Gb et 2.5Gb. Ils avaient également démontré les mises à jour de diverses applications natives dans le système d'exploitation Asustor Data Manager (ADM). Ces unités Denverton (Atom C3538) sont équipées de deux ports Intel 10GBASE-T et de deux ports RJ-45 2,5 G basés sur Realtek ainsi que de deux emplacements SSD M.2 NVMe à des fins de mise en cache. Au prix de 999 $ (AS6508T) et 1149 $ (AS6510T), ce sont des solutions rentables pour les PME.







Le Lockerstor 10 Pro (AS7110T) utilise un processeur quadricœur Intel Xeon avec mémoire DDR4 ECC. Ce NAS à 10 baies est livré avec un port de 10 Go ainsi que trois ports de 2,5 Go, a deux emplacements SSD M.2 NVMe / SHCI et deux ports USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps). La disponibilité est prévue pour le premier trimestre 2020. Nous n'avons pas encore de détails supplémentaires, mais il semble étrange que les Lockerstor 8 et 10 soient livrés avec deux ports 10 Go, tandis que le Lockerstor 10 Pro doit se contenter d'un seul. Nous avons contacté Asustor pour d'autres commentaires.



TS-251D et TS-230 de QNAP



QNAP publie régulièrement des mises à jour de son QTS et annonce également de nouveaux modèles de matériel tout au long de l'année. Dans le cadre du CES 2020, ils ont annoncé le TS-251D (NAS simple gigabit à 2 baies avec Intel Celeron J4005, avec un slot d'extension PCIe 2.0 x4 pour des SSD M.2 supplémentaires ou des ports NBASE-T jusqu'à 10 Gb ou USB 3.1 Gen 2) et le TS-230 (NAS simple gigabit à 2 baies avec un SoC basé sur Realtek RTD1296 Cortex A53 quadricœur et 2 Go de RAM DDR4) pour les particuliers.







QNAP a également lancé le NAS NVR VioStor VS-8348 avec une application native Core i5-8400T et QVR Pro pour les besoins d'enregistrement de vidéosurveillance SMB. L'entreprise s'est également concentrée sur les solutions d'IA. Dans le cadre de cela, ils ajoutent la reconnaissance faciale à leur fonctionnalité de recherche de mouvement QVR Pro. La même technologie est en cours de démonstration avec le QVR Face pour surveiller la présence du personnel dans les environnements de bureau et les produits d'affichage numérique.



Une autre application d'IA est leur solution de vidéoconférence KoiMeeter qui peut fournir la transcription audio et la traduction en temps réel lors des réunions. Les fonctionnalités QuWAN QoS permettent d'optimiser la bande passante réseau pour des réunions sans entrave. La société a également fait un gros effort dans l'espace d'infrastructure réseau avec ses commutateurs Guardian.



Le QGD-1602P était le nouveau produit présenté dans ce segment. Mise à jour du QGD-1600P existant, il intègre des ports SFP + 10G et dispose d'un budget PoE total de 370W. Il peut également exécuter le système d'exploitation QTS. Le serveur informatique QuCPE Edge était également présenté au CES 2020.



Le DS420j de Synology



Synology a annoncé le NAS DS420j à 4 baies au CES 2020, bien que les détails de l'unité soient publics depuis quelques mois. Il est basé sur le même Realtek RTD1296 utilisé par QNAP dans son unité TS-230. Le DS420j peut accueillir deux baies supplémentaires par rapport à cet appareil et est livré avec 1 Go de RAM. Il y a un seul port LAN gigabit et deux ports USB 3.0 dans l'unité. L'unité prend en charge le système de fichiers ext4 uniquement pour le volume interne.







Synology promet également de nouvelles fonctionnalités dans leurs mises à jour du Synology DSM au cours de 2020, mais est resté silencieux sur les détails. Nous avons hâte d'entendre parler des nouvelles fonctionnalités sous peu. Côté affaires / entreprise, Synology a également annoncé la disponibilité du SA3600, un NAS basé sur Xeon-D 1567 à 12 baies avec prise en charge SATA/SAS, deux ports BASE-T de 10 Go et quatre ports LAN gigabit.



Le NAS monté en rack 2U est également livré avec deux emplacements PCIe 3.0 x8 et peut prendre en charge à la fois btrfs et ext4 pour le volume interne. Leur caractéristique clé du SA3600 est l'extensibilité offerte à l'aide des unités d'extension RX1217sas et RX2417sas à 12 et 24 baies. Le nombre maximal de baies de lecteur prises en charge est de 180.



Terramaster au CES 2020



Terramaster a commencé comme fabricant de stockage à connexion directe (DAS). Nous avions examiné l'une de leurs offres en 2017. Récemment, ils ont également commencé à pousser le NAS, avec des produits ciblant un large éventail de clients, des particuliers aux entreprises. Les produits présentés au CES 2020 étaient en fait ceux lancés l'année dernière, mais ils ont donné un aperçu de la gamme de leurs offres.







À notre avis, le produit clé de Terramaster est le F5-422 étonnamment abordable. À 570 $ pour une unité 10GBASE-T Apollo Lake basée sur x86 à 5 baies prenant en charge btrfs, cela ne casse pas la banque. Cependant, la plate-forme retient les vitesses maximales à environ 650 Mbps sur le port 10GBASE-T.



Le système d'exploitation TOS 4.1 de Terramaster est le système d'exploitation basé sur Linux pour leurs unités NAS et il est livré avec une interface utilisateur de type bureau similaire au DSM de Synology. La société avait également des unités NAS d'entreprise montées en rack basées sur les plates-formes Denverton et Core i3, ainsi que des unités DAS équipées de Thunderbolt 3 sur leur stand.



