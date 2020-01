[CES2020 PATRIOT] La marque présente un SSD externe PXD avec USB-C.







Parmi les nombreux fournisseurs de stockage au CES de cette année, il y avait Patriot, qui présentait son prochain SSD externe PXD. L'appareil dispose d'une interface USB 3.1 Gen 2 Type-C et est conçu pour les utilisateurs à la recherche d'une solution de stockage ultra-portable haute performance.



Les lecteurs Patriot PXD sont basés sur le contrôleur Phison PS5013-E13T sans DRAM et la mémoire NAND 3D, ce qui le rapproche d'un SSD à part entière plutôt que d'un simple lecteur flash USB. Pour cette raison, le lecteur externe est bien positionné pour dépasser les lecteurs flash USB standard dans presque toutes les mesures, non des moindres, bien sûr, des performances élevées, mais aussi une fiabilité plus élevée ainsi que l'endurance. Pendant ce temps, puisque le PXD est toujours une solution de stockage mobile qui est destinée à être utilisée comme une clé USB, il sera livré dans un boîtier métallique.



Patriot prévoit d'offrir ses SSD PXD dans des configurations de 512 Go, 1 To et 2 To. La société évalue les disques pour des vitesses de lecture et d'écriture séquentielles allant jusqu'à 1000 Mo/s, ce qui est généralement une limite pour une interface USB 3.2 Gen 2.







Patriot devrait commencer à expédier ses disques SSD externes PXD quelquefois plus tard cette année. Le prix n'a pas été annoncé, car en fin de compte, cela dépendra fortement de l'endroit où les prix NAND seront une fois que le lecteur sera finalement expédié.



ANANDTECH