[CES2020 CORSAIR/ORIGIN PC] Découvrez le système double Big O 2020 Edition d'Origin PC.



Corsair avait acquis le constructeur de systèmes de performance Origin PC en 2019, et nous en voyons les premiers effets synergiques apparents au CES 2020 avec le tout nouveau système Big O. Le concept unique de l'année dernière était un concept fabriqué à la main qui a fait de sérieuses vagues en ligne en incorporant un PC, XBOX One X, PS4 Pro et Nintendo Switch dans le même châssis. Cependant, il n'était pas vraiment destiné à être un produit de vente au détail, mais cette nouvelle version 2020 arrivera sur le marché en deux versions principales: avec une Xbox One S ou une PS4 Pro préinstallée dans une Corsair Crystal Series 280X à double chambre Cas.



















Origin offrira toujours toutes les configurations habituelles du côté PC de jeu, avec la configuration de base à partir de 2499 $ PDSF pour la version XBOX One S associée à un disque dur de 1 To, ainsi qu'un Intel Core i5-9600K, 16 Go de RAM, un GPU Nvidia GeForce GTX 1660, un SSD de 240 Go et une alimentation de 450 W.



L'élément intéressant est certainement la console à l'intérieur, car elle sera refroidie par liquide à côté de certains éléments supplémentaires pour garder le reste des composants clés au frais. Vous pouvez également opter pour des options de stockage améliorées pour la console et la personnaliser davantage en ayant une carte de capture Elgato intégrée, afin que vous puissiez diffuser votre jeu de console directement sur le PC par exemple.



De plus, grâce à la configuration d'alimentation complètement séparée, votre console ne s'arrêterait pas si votre PC se mettait en veille par exemple. En termes de garantie, Origin PC offrira également une garantie directe pour les consoles, tout comme ses PC traditionnels.



Le Big O est en pré-commande avec un prix spécial à partir de... 2 327 Dollars sur le site Web Origin.



TECHPOWERUP