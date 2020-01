[CES2020 AUDIO-TECHNICA] La marque nous propose de nouveaux produits.



Audio-Technica présente quatre nouveaux casques audio haute résolution haute performance. Les écouteurs portables supra-auriculaires ATH-AWKT et ATH-AWAS audiophile et supra-auriculaires ATH-WP900 combinent des bois magnifiquement conçus avec une superbe qualité sonore, et l'ATH-IEX1 dispose d'un système hybride exclusif à plusieurs pilotes pour une écoute intra-auriculaire inégalée expérience.



Comme tous les nouveaux écouteurs en bois, le casque supra-auriculaire ATH-AWKT est fabriqué à la main dans notre usine basée à Tokyo. L'ATH-AWKT (SRP: 1 899,00 $ US) comprend des boîtiers en bois dur Kokutan (ébène rayé) très apprécié. Longtemps utilisé pour les instruments à vent et les pianos, le Kokutan se distingue par ses jolies rayures noires et brunes, et les boîtiers ont une finition semi-brillante appliquée à la main qui fait ressortir la beauté naturelle du bois. De plus, la haute densité du bois du Kokutan supprime les résonances indésirables pour contribuer au son clair et naturel du casque.























L'ATH-AWKT haute résolution comprend des haut-parleurs de 53 mm avec un circuit magnétique Permendur très efficace avec une densité de flux extrêmement élevée pour un son puissant et expansif avec une réponse en fréquence de 5 à 45 000 Hz. Les haut-parleurs sont montés dans une bride en titane léger et ont des bobines vocales 6N-OFC (cuivre sans oxygène de haute pureté), fournissant un mouvement précis du pilote et un transfert de signal qui donne une reproduction musicale exceptionnellement transparente. L'ATH-AWKT utilise la technologie exclusive D.A.D.S. d'Audio-Technica (Double Air Damping System), pour une sortie des basses accrue et articulée.



L'ATH-AWKT combine ses performances audio raffinées avec un confort total, grâce à ses coussinets et serre-tête en cuir de mouton naturel, et ses bras d'oreille en alliage de magnésium qui sont inclinés pour offrir un ajustement confortable ainsi que le meilleur joint possible de l'écouteur. L'ATH-AWKT est doté de prises A2DC (Audio-Designed Detachable Coaxial) d'Audio-Technica qui peuvent être utilisées avec les câbles symétriques XLRM détachables 1/4 pouce et 4 broches fournis. Un coffret de rangement en bois est également inclus.



Les écouteurs supra-auriculaires ATH-AWAS Hi-Res Audio d'Audio-Technica sont fabriqués avec de rares Asada Zakura (Ostrya Japonica, un type de bois de fer) réputés pour leur utilisation dans les haut-parleurs haut de gamme en raison de leur beauté, de leur durabilité et de leur capacité à limiter les résonances indésirables . La coloration rouge du bois Asada Zakura est renforcée par la finition semi-brillante appliquée à la main du casque.



L'ATH-AWAS (SRP: 1 399,00 $ US) est équipé de haut-parleurs de 53 mm de large diamètre avec un revêtement de membrane exclusif DLC (carbone de type diamant), un étrier en fer pur intégré et des bobines vocales 6N-OFC pour un son naturel et détaillé à partir de 5 - 42 000 Hz. Le casque D.A.D.S. (Double Air Damping System) assure une réponse précise des basses. Les accoudoirs coudés en alliage de magnésium et les coussinets et le serre-tête rembourrés offrent un confort longue durée. L'ATH-AWAS comprend des prises A2DC et des câbles symétriques XLRM stéréo et 4 broches 1/4 pouce.



Les écouteurs supra-auriculaires Hi-Res Audio ATH-WP900 offrent un son exceptionnel en déplacement dans un design compact et portable accentué par des écouteurs en bois d'érable flamboyant. L'érable est un bois rigide et dense utilisé pour fabriquer des instruments à cordes comme les guitares et les violons, et l'ATH-WP900 est doté d'écouteurs en érable massif recouverts d'une couche d'érable flammé fournie par le célèbre fabricant japonais de guitares Fujigen.



L'ATH-WP900 (650,00 $ US) est équipé de puissants haut-parleurs de 53 mm avec un revêtement DLC Diamond-Like Carbon pour un son percutant avec une large réponse en fréquence de 5 à 50 000 Hz. L'ATH-WP900 dispose d'un PCB monté sur le dessus qui optimise le flux d'air, permettant un mouvement plus fluide du diaphragme. De plus, un déflecteur angulaire spécialement conçu contrôle le flux d'air entre l'avant et l'arrière du diaphragme pour offrir une meilleure reproduction des basses et des médiums, et positionne les écouteurs pour le confort et l'isolation acoustique. L'ATH-WP900 est livré avec deux câbles détachables de 1,2 m (fiche A2DC à 1/8 "et fiche A2DC à 4,4 mm à 5 pôles). Le casque se replie à plat pour un transport facile dans sa pochette de transport incluse.



ATH-IEX1, conforme à l'audio haute résolution d'Audio-Technica, établit une nouvelle norme pour l'écoute intra-auriculaire, grâce à son système hybride multi-pilotes qui utilise des pilotes biphasés de 9,8 mm et 8,8 mm, plus deux pilotes à armature équilibrée. Les haut-parleurs sont montés dans un boîtier en titane solide et montés le long d'une ligne coaxiale. Le haut-parleur de 9,8 mm fonctionne comme une unité à gamme complète tandis que le haut-parleur de 8,8 mm fonctionne comme un radiateur passif pour augmenter les fréquences graves. Ces pilotes se font face et se déplacent à l'unisson, une configuration qui fournit une sortie maximale et réduit la distorsion. Les haut-parleurs à armature équilibrée agissent comme des supertweeters pour une reproduction étendue des hautes fréquences (5-50 000 Hz).



L'ATH-IEX1 (SRP : 1 200,00 $ US) est conçu à l'aide d'un processus d'usinage et de finition en cinq étapes qui donne des boîtiers légers et non résonnants qui reposent confortablement dans l'oreille. De plus, les montants d'embout d'oreille à deux positions assurent un ajustement personnalisé. L'ATH-IEX1 est équipé de prises A2DC d'Audio-Technica et est fourni avec des câbles stéréo détachables 1/8 pouces et 4,4 mm symétriques à 5 pôles, des embouts en mousse Comply, des embouts en silicone, un étui de transport rigide et plus encore. Chaque paire est identifiée par un numéro de série gravé au laser.



Les Audio-Technica ATH-AWKT et ATH-AWAS seront disponibles en mars 2020, et les ATH-WP900 et ATH-IEX1 seront disponibles en janvier 2020.



