GELID lance la bande LED FlexLight RGB.



L'innovateur technologique GELID Solutions dévoile le dernier kit de bandes LED pour plates-formes de jeu et postes de travail informatiques. Le FlexLightRGB est un produit de la gamme de produits GELID Solution Gamer. Le FlexLightRGB est livré avec 150 LED SMD 5050 et prend en charge la fonction de couleur LED RGB 24 bits pour plus de 16,7 millions de couleurs RGB contrôlées dans 20 programmes d'éclairage statiques et dynamiques.



Tous les modes de couleur peuvent être personnalisés via le contrôleur RGB inclus et la télécommande IR. Le FlexLight RGB est doté d'une bande transparente de 5 m de long avec un adhésif double face pour s'adapter à n'importe quelle plate-forme de jeu, bureau d'ordinateur ou lieu de travail. Il est fait d'un polymère antichoc et ultra-flexible spécialement conçu pour que vous puissiez facilement rouler ou plier le corps de la bande à la forme que vous souhaitez.











"Le RVB va au-delà du PC, des périphériques et des consoles de jeu. Le FlexLightRGB est conçu pour s'adapter parfaitement à votre lieu de jeu et enrichir votre expérience de modding avec des couleurs RVB 24 bits et des programmes d'éclairage vifs", a déclaré Gebhard Scherrer, directeur des ventes de GELID Solutions Ltd.



Le FlexLightRGB est disponible dès maintenant a un prix de 16.99 euro.



TECHPOWERUP