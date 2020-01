THERMALTAKE nous propose deux nouveaux casques Gamers : Les «Shock XT 7.1» et «Shock XT Gaming Headsets» .



Le casque de jeu Shock XT 7.1 est un équipement de jeu de conception légère qui est lié pour prolonger vos sessions de jeu. Il dispose d'un surround virtuel 7.1 de qualité supérieure et de pilotes surdimensionnés de 50 mm qui minimisent la distorsion tout en produisant des sons clairs et précis à la fois aux basses et aux hautes fréquences, allant de 20 Hz à 20 KHz.



Le casque est livré avec un boîtier de commande audio USB avancé avec un son surround virtuel 7.1 et une carte son de traitement du signal numérique (DSP) intégrée qui amplifie votre audio et votre voix. Sur le boîtier de commande, vous pouvez régler le son surround virtuel 7.1, l'égaliseur prédéfini, le volume et les commandes de sourdine du microphone à la volée.







Le rembourrage confortable des oreillettes est pliable pour un rangement facile et une portabilité en déplacement. Relevez le microphone et continuez votre session avec une expérience de jeu moins intrusive lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il fonctionne sur plusieurs plates-formes telles que PC, console, mobile et VR, offrant aux utilisateurs la liberté de jouer sans limites. De plus, il offre des ajustements de bandeau à 8 niveaux qui prennent en charge presque toutes les tailles de tête.



Le casque de jeu Shock XT comprend également des pilotes surdimensionnés de 50 mm qui minimisent la distorsion, tout en produisant des sons clairs et précis à la fois aux basses et aux hautes fréquences. Il est livré avec un boîtier de commande en ligne pour des commandes de volume et de sourdine du microphone faciles, et est également utilisable sur plusieurs plates-formes (PC, console, mobile et VR).



Les oreillettes sont pliables avec des ajustements de bandeau à 8 niveaux adaptés pour un confort ultime. Les casques de jeu Shock XT 7.1 et Shock XT seront disponibles au premier trimestre via la boutique en ligne TT Premium, les revendeurs et distributeurs agréés. Les casques de jeu bénéficient d'une garantie de deux ans et sont pris en charge par le service client et le réseau d'assistance technique Thermaltake dans le monde entier.



Pas de date ni de prix pour le moment.



