Les plaques Distro pour les boucles de refroidissement à eau personnalisées améliorent non seulement l'apparence de votre système, mais facilitent également la planification et la conception de systèmes de refroidissement à eau complexes. PHANTEKS apprécie l'importance de la simplicité et du bon design, et dans cet esprit, ils ont créé cette nouvelle gamme spécialisée de plaques de distribution.



La plaque Glacier D120 Distro utilise des composants de haute qualité pour permettre aux utilisateurs de bénéficier des performances permises par le refroidissement par eau mais avec une fiabilité accrue. De plus, les options d'installation sont très flexibles tout en étant fantastiques pour démarrer. Le Glacier D120 est compatible avec deux boucles de refroidissement par eau distinctes pour permettre le refroidissement du CPU et du GPU. La conception est également optimisée pour maintenir des températures VRM optimales. Cette plaque de distribution de PHANTEKS réussit une fois de plus à démontrer leur indéniable aptitude à combiner forme et fonction en un seul composant.







Aperçu des caractéristiques de la plaque Distro PHANTEKS Glacier D120 :



- Plaque de distribution transparente en verre acrylique avec plaque arrière en miroir,

- Deux boucles distinctes prises en charge avec un total de cinq ports G1/4 ",

- Joints Viton utilisés dans les industries automobile et aérospatiale,

- Conçu pour être installé dans un emplacement de ventilateur arrière de 120 mm,

- Fentes d'air pour refroidir les MOSFETS et les VRM,

- Éclairage LED RGB adressable numériquement, compatible avec la plupart des fabricants de cartes mères.







Forme combinée avec fonctionnalité



La plaque Distro PHANTEKS Glacier D120 est entièrement fabriquée en verre acrylique de haute qualité, permettant aux utilisateurs de profiter non seulement d'une vue imprenable sur le liquide de refroidissement qui la traverse, mais également de la bande intégrée dRGB-LED qui l'illumine. Les looks inoubliables sont repris encore une fois grâce à la présence d'un panneau arrière miroir.



La plaque Distro a une capacité de 28 ml, agissant comme une sorte de mini réservoir en effet. En plus de l'effet visuel de la présence de ce composant sur un système, le PHANTEKS D120 simplifie également la conception et la réalisation de boucles personnalisées. PHANTEKS inclut également des fiches avec lui.



Matériaux de qualité supérieure avec l'aimable autorisation des industries automobile et aérospatiale



Pour sceller les réservoirs et les raccords G1/4 ", la plaque Distro utilise ce qu'on appelle Viton, dont la longévité et la résistance chimique/thermique sont inégalées. En conséquence, le matériau est fréquemment utilisé dans les industries automobile et aérospatiale. Cela démontre également l'importance accordée à la fiabilité de la plaque Distro PHANTEKS Glacier D120, ce qui signifie que c'est le choix idéal dans les systèmes refroidis par eau de construction professionnelle.



La plaque Distro PHANTEKS Glacier D120 est montée dans une fente de ventilateur de 120 mm à l'arrière du boîtier. Les VRM et MOSFET environnants sont également maintenus alimentés en beaucoup de refroidissement et d'air frais grâce à la présence d'entrées d'air.







Éclairage LED RGB adressable



La plaque Distro PHANTEKS Glacier D120 comprend une bande LED intégrée avec 10 LED RGB adressables numériquement, ce qui signifie que les utilisateurs bénéficieront de certains effets d'éclairage étonnants. L'effet global n'est accentué que par l'utilisation d'une belle finition miroir. Grâce à l'utilisation du connecteur 5VDG répandu, l'éclairage peut également être contrôlé facilement et directement à l'aide d'une carte mère compatible si les utilisateurs préfèrent. L'éclairage est compatible avec ASUS Aura Sync, MSI Mystic Light Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, ASRock Polychrome Sync et Razer Chroma.



Voici la fiche technique :







Elle sera disponible le 24 Janvier 2020.



Le prix est de : 74.90 euros.



