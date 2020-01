CASEKING nous propose un nouveau boitier : Le PHANTEKS Eclipse 300A.



Les boîtiers de la série Eclipse P300 offrent des prix d'entrée de gamme avec des fonctionnalités de niveau professionnel, parfaits pour les débutants et les amateurs de PC avec une gamme de fonctionnalités intéressantes. Avec un bouton d'alimentation éclairé ainsi qu'une bande LED sur le côté gauche, la société néerlandaise apporte la marchandise en matière d'éclairage RVB - comme vous vous en doutez. Cependant, ce qui rend l'Eclipse P300A spécial, c'est sans aucun doute la superbe fenêtre latérale qui est en verre véritable teinté et trempé, ce qui signifie que les utilisateurs profiteront d'une vue à couper le souffle sur l'intérieur de leur PC. Inutile de dire que cela laisse une bonne impression.



















Tour Midi haut de gamme avec fenêtre en verre trempé et façade en filet



La PHANTEKS Eclipse P300 Air Midi-Tower de la série PHANTEKS Eclipse fait bien impression avec son utilisation de lignes épurées avec un design premium mais réservé en noir satiné. La grande fenêtre latérale en verre teinté et trempé confère au boîtier un look de passionné indéniablement haut de gamme. L'avant du boîtier est équipé d'un maillage optimisé pour aider à faire passer le flux d'air à un autre niveau, en tant que tel, le refroidissement a été à l'avant-plan du processus de développement de PHANTEKS.



Situé au centre du toit et vers l'avant, les utilisateurs verront le bouton d'alimentation éclairé, tandis que les connecteurs audio et les ports USB 3.0 du panneau avant sont inclinés vers le côté droit. La majeure partie du toit est occupée par la présence d'un grand filtre à poussière amovible, qui ressemble à une sorte de grille à mailles et est situé au-dessus des entrées d'air requises.



Boitier de taille moyenne pour cartes graphiques de jeu



L'intérieur noir de l'Eclipse P300A parvient également à se distinguer de la concurrence avec son look ultra-premium et le carénage PSU qui est subdivisé en deux sections. Cela signifie que le carénage du bloc d'alimentation est capable de masquer les baies d'unité qui sont tournées à un angle de 90 degrés. Ceux-ci permettent une installation sans outil de deux disques de 3,5 ou 2,5 pouces par l'avant, après avoir bien sûr retiré le capot avant. Derrière le plateau de la carte mère, les utilisateurs seront heureux de savoir qu'un SSD peut être monté à l'aide du "Drop-N-Lock" "Support SSD, avec un deuxième support également possible en tant que mise à niveau. En termes de gestion des câbles, le boîtier réserve 35 mm d'espace, ce qui signifie qu'il y a plus qu'assez de place pour ranger les choses proprement. Les guides-câbles Velcro aident également les utilisateurs à obtenir un intérieur du boîtier propre.



Pour les joueurs occasionnels et inconditionnels, le PHANTEKS Eclipse P300 Air offre tout le confort moderne pour le matériel de jeu haut de gamme auquel vous pouvez vous attendre, par exemple des cartes graphiques jusqu'à 355 mm de longueur sont compatibles et la présence de supports de radiateur pour AiO- et des solutions de refroidissement par eau personnalisées. L'arrière du boîtier offre un point de montage pour un ventilateur de 120 mm ou un radiateur de taille similaire, tandis que l'avant prend en charge deux ventilateurs de 120 mm ou des ventilateurs de 140 mm. Comme alternative aux ventilateurs montés à l'avant, un radiateur de 240 ou 280 mm peut être installé à la place.



En plus du ventilateur de 120 mm préinstallé à l'arrière, un ventilateur de boîtier de 120 ou 140 mm peut être monté dans le toit du boîtier. Ceux qui préfèrent utiliser des refroidisseurs de CPU de grande taille sont bien pris en charge grâce à la compatibilité des refroidisseurs jusqu'à une hauteur de 16,5 cm. Les alimentations jusqu'à 200 mm de longueur sont compatibles pour alimenter votre nouveau système de jeu haut de gamme.



Voici la fiche technique :







Il sera disponible le 20 Février 2020.



Le prix est de : 54.90 euros.



Pour plus d'information, où faire une pré-commande sur le site de CASEKING, Cliquez ICI.



CASEKING