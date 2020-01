INTEL nous propose un nouveau processeur : Le Core i9-10990XE 22 cœurs.



En juin 2018, lorsque les premiers Threadrippers ont touché terre, il a été signalé qu'Intel travaillait sur un nouveau silicium "Skylake-X" à 22 cœurs qui se situait entre la matrice HCC à 18 cœurs (nombre de cœurs élevé) et le XCC à 28 cœurs (nombre de cœurs extrêmes) meurt. La puce XCC d'environ 700 mm², avec ses 6 canaux de mémoire, ne pouvait pas être intégrée au boîtier LGA2066, et était réservée au package d'entreprise LGA3647 qui a fait ses débuts sur un poste de travail/quasi-client avec le Xeon W-3175X à 28 cœurs.



Il a donc été dit qu'un silicium intermédiaire à 22 cœurs était en cours de développement et pourrait être intégré au LGA2066. Avance rapide jusqu'en 2020, et la gamme de processeurs clients HEDT d'Intel ne semble pas très différente de celle de 2017. Le i9-10980XE à 18 cœurs est en tête du peloton et, malgré son prix de 1 000 $, a reçu des critiques largement tièdes. Si l'on en croit les captures d'écran apparaissant sur les forums technologiques chinois, Intel est en train de jouer avec l'idée du dé à 22 cœurs destiné au LGA2066.











Référencé sous le nom de Core i9-10990XE dans les captures d'écran CPU-Z directes, le processeur est basé sur la microarchitecture "Cascade Lake-X" et possède les mêmes E/S que le i9-10980XE, en examinant les jeux d'instructions présentés. Il a 22 cœurs et HyperThreading permet 44 threads. La hiérarchie et l'équilibre du cache sont caractéristiques de «Cascade Lake», avec 1 Mo de cache L2 dédié par cœur et 30,25 Mo de cache L3 partagé.



L'E/S est probablement identique à l'i9-10980XE car c'est une fonction de la plate-forme et du socket. Ce qui est plus intéressant, ce sont les vitesses d'horloge. La chaîne de nom de l'échantillon d'ingénierie fait référence à une vitesse d'horloge nominale de 4,00 GHz, et dans la capture d'écran, la puce est affichée à 5,00 GHz (au moins sur un cœur). Il existe également une référence de performance pour accompagner la fuite, peut-être le CineBench R20 nT. Ici, le i9-10990XE est montré avec 14 005 points, ce qui est dans le même stade que le Ryzen Threadripper 3960X à 24 cœurs.



CHIPHELL