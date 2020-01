KINGSTON nous propose un nouveau SSD : Le SSD Data Center NVMe DC1000B.



Kingston Technology a annoncé aujourd'hui le SSD Data Center DC1000B M.2 NVMe, optimisé pour les applications de démarrage de serveur, doté d'une protection contre les pertes de puissance (PLP). Le Data Center DC1000B de Kingston est un SSD PCIe NVMe M.2 (2280) hautes performances utilisant la dernière interface PCIe Gen 3.0 x 4 avec NAND TLC 3D 64 couches.



Le DC1000B offre aux centres de données une solution de lecteur de démarrage rentable avec l'assurance qu'ils achètent un SSD conçu pour une utilisation sur serveur. Le DC1000B est idéalement adapté en tant que lecteur de démarrage interne pour une utilisation dans des serveurs montés en rack à volume élevé, ainsi que pour une utilisation dans des systèmes spécialement conçus qui nécessitent un SSD M.2 hautes performances qui inclut une protection intégrée contre les pertes d'alimentation ( PLP).







Les SSD M.2 NVMe évoluent au sein du centre de données, offrant des gains d'efficacité dans le démarrage des serveurs pour préserver les baies de disques à chargement frontal pour le stockage des données. Les fabricants OEM de serveurs Whitebox et Tier 1 commencent à équiper les cartes mères de serveurs d'un ou parfois de deux connecteurs M.2 à des fins de démarrage.



Bien que le facteur de forme M.2 ait été initialement conçu comme un facteur de forme SSD client, sa petite taille physique et ses hautes performances le rendent attrayant pour une utilisation sur serveur. Tous les SSD ne sont pas créés égaux et l'utilisation d'un SSD client dans une application serveur peut entraîner des performances médiocres et incohérentes.



Les lecteurs de démarrage sont principalement utilisés pour démarrer un système d'exploitation, mais dans de nombreux cas d'utilisation, le lecteur de démarrage a un objectif secondaire: enregistrer les données d'application et / ou être configuré comme lecteur de cache local à haute vitesse.



Le DC1000B a donc été conçu avec une endurance supplémentaire (0,5 DWPD pendant 5 ans) pour gérer la charge de travail du système d'exploitation ainsi que la charge de travail d'écriture supplémentaire de la mise en cache et de l'enregistrement des données.



En plus d'être développé pour une fiabilité à long terme, le DC1000B est conçu pour offrir une cohérence des performances au niveau de l'entreprise et des fonctionnalités à faible latence, généralement introuvables sur les SSD clients. Disponible en capacités de 240 Go et 480 Go.



Voici la fiche technique :







Pas de date ni de prix pour le moment.



TECHPOWERUP